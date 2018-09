La app de Operación Triunfo y el uso de los datos personales de los fans: letra pequeña y rectificación

Millones de personas están pegadas a la televisión para comprobar si la nueva edición de Operación Triunfo es tan estimulante como la del año pasado, convertida semana a semana en un fenómeno social. En paralelo, cientos de miles de jóvenes instalan en sus teléfonos una aplicación que les permite vivir el concurso de otra manera: más detalles, avisos personalizados con las novedades y, el clímax de un fan de OT, poder votar durante las galas.

Esta semana, Operación Triunfo lanzaba su nueva aplicación y miles de personas se encontraban con que las condiciones de uso habían cambiado sustancialmente. Antes de poder usarla había que responder afirmativamente a estas preguntas:

¿Acepta la política de privacidad de esta app? ¿Aprueba el procesamiento de datos con fines comerciales? ¿Y el acceso a información de sus redes sociales? ¿Y las analíticas de uso?

"Si no proporciona sus datos, no podremos ofrecerle los Servicios de la Compañía", explicaba la app. Al buscar en la letra pequeña, encontramos algo más de ese "procesamiento de datos con fines comerciales": supone "compartir" la información con empresas relacionadas con el entretenimiento pero también de carácter "financiero, formación, gran consumo, alimentación, automoción, inmobiliario y energía".

Además, se especificaba que esos terceros podían ser "patrocinadores", "anunciantes" y que la información podía enviarse a "otros países, tanto dentro como fuera del Espacio Económico Europeo", puntualizando: "En concreto, a Estados Unidos". Los acuerdos vigentes con EEUU para la transferencia de datos personales, aprobados en 2016, han sido objeto de crítica por su laxitud respecto a la seguridad de los datos transferidos.

Desde Gestmusic, la productora del programa responsable del desarrollo de su presencia digital, aclaran que se trata de " un error ya subsanado". Por parte de RTVE, explican que no tienen "responsabilidad jurídica" al respecto, ya que lo relativo a la aplicación móvil corresponde a la coproductora del programa.

"Es un error que había en el formulario y del que no éramos conscientes, nos ha sorprendido. No nos interesan los datos de la gente para fines comerciales ni para nada que no sea el voto", explica Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol Shine -la empresa matriz-, a este periódico. "Hemos invertido en la aplicación para mejorar la transparencia del voto y que no hubiera multiplicidad de cuentas, que es lo que nos encontramos el año pasado", añade.

En conversación con otro portavoz del área digital de Gestmusic, la empresa explica que lo que debería haber sido un menú limitado y voluntario para quienes quieran acceder a promociones y sorteos ha terminado siendo, por error, la primera pantalla de la app y condiciones imprescindibles para su uso.

Efectivamente, días una semana después del lanzamiento de la app, este viernes, los canales oficiales de OT en redes sociales anunciaban una rectificación en las normas de la aplicación. "Tenéis que hacer login de nuevo en la app oficial porque han cambiado algunos de los Términos de Privacidad y hay que aceptarlos de nuevo", decían en su tuit, a lo que añadían: "Sentimos las molestias y esperamos que pronto esté todo solucionado".

Tanto en la primera versión como en la rectificación, hay dos opciones para configurar una cuenta: Facebook o Gmail. A través de estas plataformas, la app pide acceso a las mismas y, después, un número de teléfono. Con la versión rectificada, ya no es obligatorio aceptar su comercialización para poder usarla.

En este sentido, Rubira insiste: "El único dato que nos interesa del público es el e-mail y el móvil para que se valide y tener máximas garantías de que se cumple el objetivo: un dispositivo, un voto. No compartimos los datos personales con nadie, ni con las marcas. Nunca vamos a utilizar estos datos para ningún tipo de acción comercial. No es la intención de la aplicación, y menos para un programa de una televisión pública", zanja el presidente de Gestmusic.

Aunque la opción relativa a los fines comerciales ha desaparecido en el formulario obligatorio de registro, sigue presente en la redacción ampliada de los Términos de Uso vinculada como requerimiento para activar la sección para la sección concreta de la app para la que siempre estuvo pensada y que aún no está terminada: la sección 'Cuenta Fan'. Se trata de una función que estará activa en unos días, por lo que todavía nadie ha podido dar autorización expresa a ese uso. En este apartado, sin que sea un requisito imprescindible para usar el resto de la app, el usuario sí accedería a participar en campañas comerciales, promociones y sorteos con empresas patrocinadoras.

Según explica Gestmusic a eldiario.es, estas empresas no serán las que gestionen los datos personales sino que será Gestmusic la que controlará en todo momento la identidad de sus usuarios. Para cumplir con este compromiso harán falta más cambios en las condiciones de uso, que siguen hablando de "compartir los datos personales" para que terceras empresas puedan "enviarle comunicaciones comerciales".

La aplicación oficial de Operación Triunfo ha sido una de las más descargadas en la App Store de Apple y Google Play, que la sitúan en los primeros puestos. Todas las personas que descargaron la app tuvieron que aceptar los términos anteriores, establecidos la pasada semana, cuando se actualizó la aplicación para la nueva edición. Gestmusic asegura que no se hará uso comercial de esos datos recabados durante esta semana.

El grado de conocimiento que ahora tenemos sobre lo que las apps hacen con los datos personales de sus usuarios se debe al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal en la Unión Europea, que obliga a que el usuario dé un consentimiento expreso al tratamiento que se va a dar a su información personal, algo que no ocurría hasta ahora: lo habitual era aceptar los Términos y Condiciones como un todo, casi a ciegas.