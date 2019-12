TikTok ocultaba las publicaciones de usuarios con discapacidad, sobrepeso o del colectivo LGTBI

Los empleados marcaban estos vídeos como de riesgo y restringían su difusión por considerar a algunas personas como "altamente vulnerables al ciberacoso" Entre las discapacidades susceptibles de ser clasificadas por TikTok se encontraban las condiciones físicas y mentales, incluyendo el autismo y el Síndrome de Down "Esta aproximación no pretendía en ningún momento ser una solución a largo plazo y aunque teníamos una buena intención, nos dimos cuenta de que no era la postura correcta", ha dicho un portavoz de TikTok