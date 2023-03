Un ciberataque contra un mayorista de medicamentos bloquea su distribución a las farmacias

Un ciberataque a bloqueado los sistemas informáticos de Alliance Healthcare, uno de los principales distribuidores mayoristas de medicamentos en España. Los problemas, que comenzaron el pasado viernes, están impidiendo que la empresa distribuya sus productos a las farmacias españolas, según ha adelantado El País.

La compañía ha reconocido la paralización de sus sistemas pero ha evitado hablar de ciberataque. “Alliance Healthcare España ha detectado una interrupción del sistema informático e inmediatamente ha puesto en marcha los equipos adecuados para limitar su impacto. Los clientes de la compañía y los pacientes a los que atienden son su máxima prioridad. Por este motivo, Alliance Healthcare España está trabajando rápidamente para solucionar la interrupción”, ha afirmado en un comunicado enviado al citado medio.

Por el momento Alliance Healthcare no es una de las empresas mencionadas en los listados de empresas ciberatacadas por los grupos de ciberdelincuentes activos. No obstante el modus operandi varía entre cada uno de ellos. Algunos no hacen públicas sus ofensivas hasta que la negociación del rescate del sistema informático que han secuestrado fracasa.

Fuentes del sector aseguran a El País que salvo en casos puntuales, las farmacias no han sufrido desabastecimiento de medicamentos. Esto se debe a que la mayoría de ellos cuenta con más de un mayorista en caso de que el servicio de distribución de alguno de ellos falle.

Esta ofensiva se produce dos semanas después de que el Hospital Clínic de Barcelona cayera víctima de otro ciberataque. El centro sanitario, uno de los más importantes de Catalunya, va recuperando poco a poco la normalidad después de que la Generalitat se negase a pagar los 4,5 millones de dólares que, según ha informado, le han exigido los ciberdelincuentes. Como en el caso de Alliance Healthcare, la acción tampoco ha sido reivindicada por ninguna de las bandas activas en este momento. Tampoco por RansomHouse, el grupo de ciberdelincuentes señalados por el Govern.