La censura histórica de YouTube: restricciones y borrado de vídeos en el canal que narra las vidas de los deportados españoles durante el Holocausto

YouTube ha eliminado el último vídeo subido por el periodista Carlos Hernández, colaborador habitual de eldiario.es, de su canal Deportados Deportados. Era un clip grabado por Eva Braun, la amante de Hitler con la que se casó un día antes de suicidarse en el búnker de Berlín y en el que aparecían escenas cotidianas de la vida del dictador alemán. Unas imágenes libres de derechos que proceden del Museo de Historia del Holocausto de Washington, dedicado a la difusión del horror nazi.

Deportados Deportados es el canal de YouTube que apoya la web Deportados, creada por Hernández en 2015 como parte de un proyecto multimedia para recuperar y mantener viva la memoria y los testimonios de los españoles deportados a los campos nazis. El canal alberga numerosas entrevistas en vídeo a exprisioneros españoles de los campos de concentración de Hitler e imágenes que relatan el horror vivido en los centros de exterminio nazi.

No es la primera vez que la compañía de Google elimina o restringe vídeos del canal de Hernández. El periodista recuerda que "hace semanas, recibí un mensaje de YouTube de que me aplicaban restricciones de edad a un vídeo porque su contenido era inapropiado para algunos usuarios". Era una entrevista en la que un exprisionero español narraba lo vivido en la Alemania nazi y sus campos de concentración. Hernández reconoce que dejó pasar ese correo y no hizo nada al entender que se trataba de un hecho puntual. Sin embargo, la situación no ha dejado de repetirse en los últimos días y afecta a numerosos vídeos del canal.

Hace días que @YouTube@YouTubeEspanol me censura los vídeos con las entrevistas que les hice a los españoles deportados a los campos nazis porque "hieren la sensibilidad". Ahora me elimina uno sobre Eva Braun porque dice que incita a la violencia. ¿Son incompetentes o neonazis? pic.twitter.com/q4BNJQfdaS — Carlos Hernández (@demiguelch) 19 de junio de 2019

El también autor del blog El Holocausto Español, publicado en eldiario.es, ha difundido a través de Twitter el último correo que le envió YouTube, donde la plataforma explica los motivos de la eliminación del vídeo sobre Braun y Hitler. "No está permitido en YouTube el contenido que ensalce la violencia ni que incite a cometer actos violentos contra una o varias personas. Tampoco está permitido publicar contenido que promueva el odio", explica la multinacional en la captura de pantalla aportada por Hernández.

"Parece claro que lo retiran por lo que consideran una incitación al odio. Demuestra una vez más que estas empresas que gestionan las redes sociales no hacen una verdadera política de prevención de la xenofobia o de los comportamientos violentos", se queja el periodista. YouTube no permite el discurso de odio en su plataforma ni los contenidos que glorifiquen o promuevan la violencia. Sin embargo, hacen una excepción dependiendo del contexto "por lo que algunos vídeos pueden permanecer subidos porque discuten temas como la legislación pendiente, tienen como objetivo condenar o exponer el odio o proporcionar un análisis de los eventos actuales", asegura la multinacional. Excepciones que encajan, evidentemente, con el perfil de los vídeos que difunde Hernández a través de su canal.

Este diario se ha puesto en contacto con YouTube para saber por qué ha eliminado el vídeo del creador de Deportados Deportados, a lo que la compañía ha contestado con una escueta frase: "No comentamos sobre vídeos o canales en particular".

Hitler y Eva Braun Tullio Saba / Flickr

YouTube, unos "hipócritas con la violencia"

El periodista compara la política de censura de YouTube con la de otra gran multinacional, Facebook. "Me recordó a la red social, que elimina a veces fotos del Holocausto porque como los judíos o los prisioneros de los campos aparecen desnudos... lo consideran inmoral", dice. Hernández también le pega un tirón de orejas a la plataforma de vídeos, acusándoles de "hipócritas con la violencia".

"Censuran vídeos por relatar gráficamente los efectos del fascismo, pero no actúan contra cantantes, usuarios o youtubers que incitan al odio, propagan el racismo e inundan las redes con letras machistas en las que denigran a la mujer y, en definitiva, crean el caldo de cultivo para la violencia machista", señala.

Mientras tanto, YouTube guarda silencio y solo se ha puesto en contacto con Hernández a través del correo que él mismo ha tuiteado. Aunque la compañía de Google no habla en el email de ninguna infracción relacionada con los derechos de autor, el periodista indica que "todas las imágenes del vídeo de Eva Braun proceden del Museo de Historia del Holocausto de Washington y se pueden difundir libremente".