Ola de reclamaciones de discográficas a Twitch por la música que se escucha en las casas de los streamers

Twitch está recibiendo una oleada de reclamaciones por parte de editores musicales que exigen la eliminación de vídeos antiguos de retransmisiones de sus usuarios por violar la legislación sobre derechos de autor de Estados Unidos. En un comunicado enviado este miércoles a usuarios españoles, la plataforma explica que "en todos los casos se trata de VOD [vídeo bajo demanda], y la gran mayoría apunta a streamers que escuchan música de fondo mientras juegan algún videojuego o hacen streams IRL [en tiempo real]".

Twitch, propiedad de Amazon, revela que ha recibido unas 1.000 peticiones de retirada de contenido en los últimos días. "La cantidad de reclamaciones sugiere que los propietarios de los derechos utilizaron herramientas automatizadas para examinar e identificar música con derechos de autor en los VOD y clips de los creadores", expone, por lo que considera que "es muy probable que pronto recibamos nuevas notificaciones".

La plataforma asegura que la mayoría de streamers ya no ponen música sobre la que no tienen derechos de uso en sus retransmisiones. No obstante, avisa que algunos lo siguen haciendo, mientras que otros llevaron a cabo esas retransmisiones con música de fondo en el pasado y los vídeos publicados en sus respectivos canales. Aunque un pequeño porcentaje de los streamers de Twitch se ha profesionalizado y consigue decenas o cientos de miles de espectadores en sus retransmisiones, el grueso de sus usuarios siguen siendo jugadores de videojuegos que retransmiten partidas desde sus casas.

El comunicado de la compañía no detalla qué discográficas son las autoras de la oleada de reclamaciones, solo que estas están basadas en la Digital Millennium Copyright Act, la ley de derechos de autor estadounidense. Lo que Twitch recomienda a todos los usuarios para evitar ser objetivo de la campaña de reclamaciones de las discográficas es revisar todos los vídeos de retransmisiones antiguas por si contienen música u otros contenidos con copyright y borrarlos.

Con el palo por delante

En su comunicado a sus usuarios Twitch lamenta que las discográficas no se hayan puesto en contacto con la plataforma antes de enviar las solicitudes de retirada de contenidos. "Es el primer contacto de este tipo que recibimos de la industria de producción musical", afirma, "y nos desilusiona que hayan decidido enviar eliminaciones cuando estamos dispuestos a encontrar soluciones juntos".

La plataforma adelanta que ya se ha puesto en contacto con las discográficas que han protagonizado la campaña de reclamaciones. "Las conversaciones están en curso", exponen: ·eguimos trabajando con ellos para establecer formas potenciales de abordar el tema que sean adecuadas para el servicio de Twitch y para toda nuestra comunidad. Cuando se consigan avances para analizar, los compartiremos".

Recientemente los usuarios de Twitch en España también se vieron afectados por un bloqueo por motivos de copyright. En aquel momento el veto se produjo por parte de los operadores de telefonía a instancia de un juez. Este aceptó una solicitud de reclamación por parte de Telefónica contra algunos dominios .tv que llevaban a cabo retransmisiones pirata de partidos de fútbol, aunque por un error afectó también a Twitch durante algunas horas. El bloqueo fue solucionado finalmente por los operadores y no está relacionado, según las explicaciones de la compañía, con la nueva campaña de reclamaciones por parte de las discográficas.