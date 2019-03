El problema con la soja y tus hormonas

Durante muchos años la soja y sus productos derivados se han promocionado como el colmo de la comida sana. Al fin y al cabo, en los países asiáticos donde más soja se consume, hay menor incidencia de diabetes, obesidad, y enfermedades cardiovasculares. Sería lógico pensar que si comemos lo mismo que los japoneses, estaremos tan sanos como los japoneses.

Por desgracia las cosas no son tan sencillas. Las isoflavonas de la soja, que también se anuncian como un compuesto saludable, se comportan en el organismo como los estrógenos, las hormonas femeninas. En varios estudios estos llamados fitoestrógenos podrían estar colaborando al desarrollo de determinados cánceres, afectando a la fertilidad femenina, a la calidad del semen en los hombres, y alterando la función tiroidea.

El problema, como siempre, parece ser la dosis.

Las habichuelas mágicas

Las habas de soja proporcionan una fuente muy rica de proteínas de alto valor biológico (contienen todos los aminoácidos esenciales), unos 17 gramos de proteína por cada 100g de soja. Además la soja aporta vitaminas y minerales como la vitamina K, ácido fólico, cobre, manganeso, fósforo y molibdeno.

La relación entre los fitoestrógenos y la fertilidad se conoce desde hace décadas, cuando se observó que las ovejas que pastaban en campos de tréboles, con un alto contenido en isoflavonas, se volvían estériles. Las isoflavonas, en concreto la genísteina, daidzeina y gliciteina de la soja, son moléculas muy parecidas a los estrógenos, la hormona sexual femenina, y “ocupan” el sitio de esta hormona. En mujeres, las isoflavonas inhiben ligeramente las hormonas FSH y LH, relacionadas con la fertilidad. Lo mismo se había encontrado en el caso de los ratones de laboratorio, en ambos casos con grandes dosis de proteína de soja.

Lo que puede afectar a la fertilidad en mujeres jóvenes, puede mejorar los síntomas de la menopausia en las de edad avanzada. En un estudio en Japón se comprobó que el consumo de soja estaba asociado a una mayor densidad ósea en mujeres menopáusicas. En China, el consumo de soja se asoció a una menor presión arterial en mujeres mayores. También se ha observado que pueden reducir el riesgo de cáncer de mama asociado a la actividad d los estrógenos, a los que suplantan.

Pero, ¿cuánta soja se consume en Asia? De acuerdo con el Shanghai Women’s Health Study, la media en esta región es de 9 gramos de proteína de soja al día. En el estudio Takayama de Japón se encontró un consumo de 11 gramos de proteína al día. La cantidad diaria de isoflavonas está en unos 50mg.

El problema es que los occidentales que se aficionan a la soja pueden pasarse muy fácilmente e ingerir una cantidad de proteína de soja, y por tanto de isoflavonas, muy superior. Aquí puedes ver cuánta proteína de soja y cuántas isoflavonas hay en los productos que puedes encontrar en el supermercado:

Producto Proteínas de soja Isoflavonas Un vaso de leche de soja 8 g 40 mg Tofu (150 g) 12 g 33 mg Batido de proteína de soja 30 g 160 mg Barrita de proteínas de soja 20 g 30 mg

Otro de los problemas de la soja es la presencia del ácido fítico, que es un antinutriente que se une a minerales como el calcio, el magnesio, el hierro y el zinc, impidiendo que nuestro organismo los pueda absorber. El ácido fítico se destruye durante la fermentación, así que productos como el miso, la salsa de soja o el tempeh no contienen demasiado. Sin embargo los productos de soja sin fermentar, que incluyen el tofu, la leche de soja, yogur de soja, helado de soja, y los batidos de proteínas de soja, contienen grandes cantidades de ácido fítico que interfiere con la digestión.

Los posibles efectos feminizantes

Si los fitoestrógenos suplantan a las hormonas femeninas en las mujeres, en los hombres actúan como hormonas femeninas más débiles y pueden tener también efectos sobre la salud reproductiva y el rendimiento deportivo. Un estudio reciente encontró lo contrario: que los productos de soja incluyendo los batidos de proteínas de soja, no tenían efecto sobre la testosterona.

Por otro lado se cree que la flora intestinal tiene mucho que ver con los efectos de la soja. En aproximadamente un 50% de las personas, las bacterias del intestino convierten la dadzeína en equol, una isloflavona aún más potente en sus efectos como fitoestrógeno. Con un mayor porcentaje en la población asiática y entre los vegetarianos de “productores de equol”. Los efectos pueden ser muy diferentes según las personas estudiadas si no se tiene en cuenta este factor.

Se ha comprobado que la proteína concentrada de soja sí que afecta a otros animales. En un estudio con cerdos se pudo ver que en lugar de aumentar la síntesis de proteínas en el músculo, en realidad estaba provocando pérdida de masa muscular. Es razonable suponer que en altas concentraciones el efecto en humanos será similar.

En otro experimento con los pacientes (humanos) de una clínica de fertilidad se comprobó que los hombres que tomaban mayores cantidades de soja registraban un semen de menor calidad. El consumo elevado de soja también puede inducir hipotiroidismo y bocio tanto en bebés como en vegetarianos, ya que la soja inhibe la absorción de yodo.

Quizá lo más preocupante sean las leches sustitutivas y papillas para bebés con un alto contenido de proteína procesada de soja, que puede ser hasta 11 veces más concentrada que en los productos para adultos. En un estudio toxicológico se estimó que un bebé que solo tome biberones de soja está ingiriendo el equivalente a cinco pastillas anticonceptivas al día. Resulta curioso que los padres pueden estar muy preocupados por usar biberones y botellas libres de BPA y otros disruptores endocrinos, y entonces llenar esos recipientes con productos de soja que tienen exactamente los mismos efectos.

¿En qué se basa todo esto?

