Un tribunal de la Universitat Jaume I filtra per error un vídeo en què els professors diuen “vedells” i “inútils” als alumnes que s’examinen

Els alumnes de Periodisme de l’últim curs a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) van rebre en el seu correu electrònic un missatge poc habitual després de la defensa dels seus treballs de final de grau, que van haver de fer per videotelefonada a causa de les mesures derivades de la COVID-19. El tribunal avaluador dels seus projectes havia publicat per error el vídeo de la seua avaluació en la plataforma Google Drive vinculada als comptes de correu corporatiu, que va enviar el correu electrònic corresponent als comptes dels alumnes examinats. En l’enregistrament, a què ha tingut accés aquest diari, s’escolta uns quants professors mofar-se dels alumnes i dels seus treballs.

El vídeo es va retirar l’endemà, quan van ser conscients de la publicació en una carpeta a què només es tenia accés des de l’enllaç del correu electrònic, però bona part dels examinats ja havien comprovat les opinions d’alguns responsables del grau. En aquestes opinions, dos professors qualifiquen els alumnes de “jònecs”, “vaquetes” a qui “torejar” o “inútils”. En alguns casos, els docents es burlen dels cognoms d’una alumna o consideren que “són tan inútils que no cal perdre temps”. Part de l’alumnat ho considera una falta de respecte i veu especialment greu que els seus avaluadors reconeguen no haver-se llegit tots els treballs, segons expliquen a aquest diari. No són declaracions pròpies d’un tribunal amb aquesta responsabilitat, assenyalen.

Alguns estudiants es van posar en contacte amb el tribunal, el Rectorat i la vicerectora d’Assumptes Estudiantils de la Jaume I per manifestar la seua decepció. El tribunal avaluador, compost per set docents, examinava de manera rotativa els alumnes, que havien de fer la defensa del seu projecte de final de grau per torns, entrant i eixint de la videotelefonada. En rebre l’escrit de queixa, el tribunal va emetre una carta de disculpa cap als alumnes, en què emmarcava aquests comentaris en l’àmbit privat, ja que es van fer entre docents en els espais previs a les avaluacions. En resposta a una queixa, la universitat admet que són comentaris “desafortunats” i adverteix que l’avaluació del treball es du a terme posteriorment, no durant la presentació, per la qual cosa no veu vinculants els comentaris dels docents.

El gabinet del Rectorat explica a eldiario.es que l’enregistrament inclou “no solament l’acte acadèmic, sinó els moments de descans. No es poden circumscriure [els comentaris] a l’acte acadèmic, s’han d’entendre en aquest context”. Insisteix a emmarcar-los en l’àmbit privat dels docents, tot i considerar-los poc decorosos. Respecte a les qüestions relatives a la privacitat, el rectorat explica que el seu sistema d’aula virtual –el fòrum intern de la universitat– es desenvolupa a través d’un conveni amb Google, que facilita els correus corporatius, la suite i les eines de treball. Les defenses es van dur a terme a través d’una de les seues eines de videotelefonada i es van gravar per documentar el procés en cas que hi haguera reclamacions.

Segons explica la universitat, els professors han plantejat als alumnes un acte de mediació per a insistir amb les seues disculpes, ja que els estudiants no han quedat conformes amb una carta genèrica i un aprovat general. Els alumnes no han volgut continuar amb reunions de disculpes a través de videotelefonades, perquè consideren que no és la resposta que han sol·licitat. L’UJI dona per resolt el tema, encara que els alumnes insisteixen que no se’ls ha donat un tracte just en la seua última prova de la carrera.