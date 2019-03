Boston: de paseo por la historia de Estados Unidos

Boston es sin duda una de las ciudades con más historia de todo Estados Unidos. En ella comenzaron las revueltas de los antiguos colonos, el espíritu de independentismo y el movimiento liberador que desembocó en la guerra de la independencia contra el Reino de Gran Bretaña. ¿El resultado? El nacimiento de un nuevo país: Estados Unidos de Norte América.

Por eso Boston es considerada la ciudad más europea de los Estados Unidos. Su ambiente colonial sigue vivo en muchas de sus calles y la historia lo envuelve todo. Para muchos, una ciudad muy similar a Filadelfia por su importante carga histórica, pero también una ciudad agradable y cercana para el visitante, tranquila, amable y muy cuidada.

Siguiendo los ladrillos de The Freedom Trail

Si quieres sumergirte en el Boston de hace 250 años y conocer de primera mano los escenarios donde Estados Unidos fue tomando forma como país, esta ruta es la tuya. The Freedom Trail es un camino marcado en el suelo con ladrillos rojos que recorre la ciudad a lo largo de 4 km, comienza en el parque Boston Common y finaliza en el monumento de Bunker Hill, y por el camino te llevará por un total de 16 lugares de destacada importancia histórica. Encontrarás carteles informativos pero si lo deseas también puedes contratar visitas teatralizadas y tematizadas.

Estas señales y una línea de ladrillos rojos marcan The Freedom Trial. Ingfbruno

1. Boston Common

Es el parque público más antiguo de Norteamérica y está en pleno centro de la ciudad. Mide casi 50 hectáreas y en él se encuentra el Centro de Visitantes del Freedom Trail donde te darán toda la información que necesites.

2. Massachusetts State House

Es el Parlamento del Estado de Massachusetts, se edificó entre 1795 1798 y se dice que sirvió de inspiración para el Capitolio de Washington. La cúpula está hecha en cobre aunque brilla como el oro porque, efectivamente, está recubierta de láminas de oro de 23 quilates.

3. Park Street Church

Fue levantada en 1809 y, como no podría ser de otro modo, destaca por el ladrillo rojo de su edificación. Ha sido testigo de importantes actos revolucionarios que marcaron el rumbo del nuevo país.

4. Granary Burying Ground

El cementerio del granero, que es como se lo conoce, se fundó en 1660 y en él descansan ilustres personajes históricos. Por ejemplo, tres de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos: Samuel Adams, John Hancock y Robert Treat Paine.

5. King’s Chapel & Burying ground

La capilla del rey y su cementerio. La capilla fue levantada en 1688 por orden del rey Jacobo II de Inglaterra y una de granito sustituyó a una primera de madera. El cementerio data de 1630 y es el más antiguo de la ciudad, tanto que en él descansan muchos de los primeros colonos.

6. Benjamin Franklin Statue & Boston Latin School

La escuela latina está considerada la primera escuela pública de Boston y comenzó en 1635. Una estatua de Benjamin Franklin marca la ubicación exacta de la antigua escuela.

7. Old Corner Book Store

Un edificio emblemático de la historia de Boston que albergó tanto una librería como una editorial. Fue construida en 1718 y se encuentra en la esquina de School Street y Washington Street.

8. Old South Meeting House

Construida en 1729, la antigua casa de reuniones del sur fue el lugar donde se celebraron numerosas reuniones claves de la revolución estadounidense. Aquí se planeó por ejemplo la famosa revuelta del té o Tea Party.

Las calles y las plazas de Boston invitan a pasear para descubrirlas con calma.

9. Old State House

Este edificio tan espectacular fue la sede del gobierno colonial británico entre 1713 y 1776. Hoy la 'Antigua Casa del Estado' está destinada a exposiciones.

10. Site of Boston Massacre

Es el lugar conmemorativo de la matanza de Boston, el punto donde en 1770 los soldados británicos abrieron fuego contra una multitud desarmada que les hacía frente. Murieron cinco personas.

11. Faneuil Hall

Hecho en ladrillo y de estilo georgiano, ha sido conocido históricamente como "La cuna de la libertad". Aquí los discursos patrióticos dieron forma a la revolución.

12. Paul Revere House

Esta casa de 1680 es considerada la casa más antigua de Boston. En ella vivió de 1770 a 1800 Paul Revere, un héroe que cabalgó estoicamente en 1775 para avisar a los rebeldes de Lexington de la llegada de los británicos.

13. Old North Church

Es la antigua iglesia del norte y data de 1723. Desde ella en 1775 el sacristán advirtió a Paul Revere con dos faroles de que las tropas británicas llegaban por mar siguiendo, acorde a su "One if by land, two if by sea".

14. Copp’s Hill Burying Ground

Otro de los cementerios míticos de la ciudad. Es de 1659 y fue el mayor cementerio colonial.

15. USS Constitution

El USS Constitution es el barco de guerra en activo más antiguo de la armada estadounidense. E botó en 1797 y su visita es prácticamente obligatoria.

18. Bunker Hill Monument

Un gran obelisco conmemora la batalla de Bunker Hill que tuvo lugar aquí entre colonos y británicos el 17 de junio de 1775. Sin embargo, en este combate los colonos fueron derrotados.

Profundizando en la ciudad de Boston

Pero como no todo va a ser historia revolucionaria en tu visita a Boston no podemos pasar por alto que ésta es una ciudad que invita a ser paseada. Una ciudad con plazas, parques y bancos en los que sentarse a admirar su ritmo tranquilo, con rincones para saborear ese espíritu diferente que transmiten sus habitantes, y calles con encanto para vivirla sin prisas. Más allá de The Freedom Trail, sería imperdonable que te perdieras las siguientes visitas.

- Quincy Market

Arquitectónicamente ya es espectacular pero aún más impresionante te parecerá cuando lo veas por dentro. En Quincy Market Tienes puestos de comida de todo tipo así que es recomendable ir con hambre. No es barato, pero su ambientillo bien merece la pena. No te deberías perder ni los lobster roll (un bocadillo de langosta, por así decirlo), ni los crab cakes (similar a hamburguesas de cangrejo), ni mucho menos todavía los clam chowder (una sopa de almejas, a veces servida dentro de una hogaza. Muy ligerito).

Arquitectónicamente Quincy Market es muy espectacular ¡Pero no olvides probar su comida!

- Beacon Hill

Es el barrio bonito de Boston. Puedes pasar horas haciendo fotos por sus calles de ladrillo rojo admirando casas de estilo victoriano. Acorn Street es la calle imprescindible.

- Seaport

Con eso de que está junto al mar Boston tiene un encanto marítimo especial. Un paseo por seaport es fundamental para disfrutar de las vistas y de un ambiente agradable al atardecer.

- Algunos museos

Boston tiene mucha historia y gracias a eso puede presumir de tener algunos de los museos más interesantes del país. Tienes por ejemplo el Boston Tea Party Museum, sobre la revuelta del té, el Museum of Science, científico e interactivo, o el Museo Isabella Stewart Gardner, si lo que te va es el arte.

- La Universidades de Harvard y el MIT

Visitar Harvard es la mejor excusa para "volver a la universidad". Aquí, entre muchos otros, estudiaron personajes como Barack Obama o Bill Gates. Si quieres profundizar hay además visitas guiadas por estudiantes. El MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) es también considerado una de las mejores escuelas del mundo.

- El bar de Cheers

Solo para los más seriéfilos: el bar de Cheers existe. En él será imposible que no recuerdes la mítica serie de los 80.