Seis destinos para viajar de nuevo en 2021 en cuanto sea seguro

Las restricciones de movilidad nos han dejado un 2020 sin viajes. La responsabilidad y las medidas sanitarias han hecho que durante los últimos meses nos hayamos movido lo menos posible, pero parece que 2021 llega con aires de esperanza. Y si es así, y este año viajar vuelve a ser seguro, nos faltará tiempo para hacer las maletas y salir a ver el mundo de la pospandemia.

Si buscas inspiración aquí tienes seis destinos que, por un motivo o por otro, pueden convertirse en el lugar perfecto para visitar en 2021. Desde ciudades cercanas hasta países lejanos, estas son nuestras propuestas para volver a viajar en cuanto sea posible.

Egipto

Cualquier año es bueno para viajar a Egipto, pero si todo va bien en 2021 será cuando el Gran Museo Egipcio de El Cairo abra por fin sus puertas, a no ser que la Covid retrase de nuevo su inauguración, como ya hizo en 2020. Además, un crucero por el Nilo nos permitirá conocer algunas de las ruinas más espectaculares del mundo y no podremos pasar por alto lugares como los templos de Luxor, Karnak, Abu Simbel, Hatshepsut o el mismísimo Valle de los Reyes. Una vez en El Cairo, Guiza y sus pirámides son siempre una visita absolutamente imprescindible.

Eslovenia

Eslovenia es un destino 2021 igual que lo podría haber sido en 2020, pero tras tanto confinamiento, estamos necesitados de espacios verdes y abiertos, como los eslovenos. Eslovenia es naturaleza y paisajes, montañas y lagos, y una ruta por el que puede ser uno de los países más bonitos de los Balcanes no debería dejar de lado paradas en Liubliana, el castillo de Celje y el pueblo de Ptuj. Las cuevas de Postojna y Skocjan, los altos de Velika Planina, el río Soča y, cómo no, el Lago Bled, la postal más característica de Eslovenia.

Costa Oeste de Estados Unidos

¿Y por qué es un destino 2021? Porque es un destino que te aconsejaríamos cada año, y si aún no has ido, si en 2021 vuelve a ser seguro entonces no lo deberías dejar pasar más. Y no te hablamos de visitar San Francisco y Los Ángeles, sino ya que estás hacer todo un roadtrip que te lleve a Las Vegas, al Gran Cañón, a Monument Valley, al Death Valley, a Yosemite y al Parque Nacional de las Secuoyas. Todo eso recorriendo parte de la Ruta 66, parando a comer una hamburguesa en algún diner lleno de neones y haciendo parte del Big Sur por la Highway 1.

Burgos

En 2021 Burgos celebra un acontecimiento muy especial, y es que se cumple el VIII Centenario de su catedral. Su construcción se inició en 1221 y es uno de los mejores exponentes góticos de toda Europa. Además de conocer su castillo, el Arco de Santa María, el Paseo del Espolón, el Monasterio de las Huelgas, el Museo de la Evolución Humana, el Centro de Arte CAB o la Casa del Cordón y el Cultural Cordón, los 800 años de la catedral de Burgos han motivado una completísima agenda cultural que llenará el año de espectáculos, exposiciones y actos exclusivos.

Grecia

En 2021 se cumplen 200 años de la declaración de independencia de Grecia ante el Imperio Otomano. En realidad no se reconocería hasta 1830, pero dos siglos es una buena cifra para recordar esa efeméride visitando el país del mar Egeo. Con eso en mente, tus pasos te deberían llevar a la Acrópolis de Atenas y a su Partenón, a Meteora y a Hefestión, así como a islas como Santorini, Mykonos, Corfú o Milos. En un único destino vas a tener playas, naturaleza e historia, con una gastronomía además digna de saborear con calma.

Islandia

Para disfrutar de paisajes sin fin y viajar a grandes espacios abiertos, con los que borrar las angustias de las cuatro paredes de nuestra casa y asegurar el distanciamiento social, Islandia es un firme candidato para 2021. Aquí vas a tener lagos, géiseres, aguas termales, infinitas praderas bajo tus pies, cascadas y un horizonte que parece no terminarse nunca. Eso sí, en invierno Islandia es un país y en verano otro, por lo que es importante saber cuándo se viaja. Si te sirve de aliciente, Islandia es uno de los mejores destinos del mundo para ver auroras boreales.

Sri Lanka

Sri Lanka es un destino idóneo si quieres olvidar los meses que dejamos atrás, y disfrutar en un mismo lugar de una cultura milenaria y una naturaleza salvaje. Para empezar, el triángulo cultural que forman las ciudades de Anuradhapura, Polonnaruwa y Sigiriya nos llevan hasta el siglo V a.C. Pero además, Sri Lanka es uno de los países con mayor número de reservas naturales del mundo, el Parque Nacional Yala es uno de los más famosos, pero tampoco se quedan atrás los de Minneriya y Kaudulla. Podrás ver elefantes salvajes con facilidad y, con mucha suerte, incluso algún leopardo y ballenas azules en sus costas.