IU da por hecho que se queda sin voto en la Mesa del Parlamento de Andalucía e irá al Tribunal Constitucional

El Parlamento de Andalucía no dará cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que obliga a dar un puesto en la misma a la diputada del PP-A Patricia del Pozo hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque así lo determina el informe del letrado mayor, Javier Pardo, que se ha conocido este miércoles. En el mismo también se detalla que para cumplir esta sentencia, por la que el PP-A pasaría a tener dos de los siete asientos de la Mesa de la Cámara, hay que quitarle el suyo a IU, ocupado por José Antonio Castro.

La propuesta del presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, para que IU pueda estar representada y cumplirse con ello el artículo 36 del reglamento que obliga a que estén todos los grupos, es que José Antonio Castro siga con voz pero sin voto, lo que ya se ha hecho en dos ocasiones en pasadas legislaturas nombrando vocales. La coalición de izquierdas lo hará porque quiere estar en lo que se debate en el órgano de gobierno del Parlamento de Andalucía, pero en el momento en que se quede sin la secretaría que ocupa ahora, acudirá a su vez al TC.

En este sentido, el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado que para cumplir una sentencia contra el "menoscabo a la representación que sufría el PP-A", por tener un miembro en la Mesa de la Cámara en lugar de dos, se le vaya a quitar a su formación "un derecho fundamental" en su totalidad, porque pasarán "de uno a cero". En este sentido, ha lamentado que sólo Podemos haya apoyado su propuesta de una reforma exprés del reglamento para poder cumplir la sentencia sin dejar sin sus derechos en la Mesa de la Cámara a IU. Podemos en realidad, en palabras de Juan Moreno Yagüe, no quería incrementar el número de integrantes, sino que el PSOE-A fuera "generoso" y cediera uno de sus tres puestos, lo que ha provocado un enorme enfado entre los socialistas. "Podemos actúa como procurador del PP-A", han llegado a manifestar.

De su lado, la diputada Patricia del Pozo, que fue la que recurrió al TC , ha lamentado que se vaya a esperar a la publicación en el BOE. Ha matizado que lo suyo fue "un recurso de amparo que es distinto a uno de inconstitucionalidad", por lo que entiende que la ejecución debe ser "inmediata". Tras manifestar que el PP-A no es contrario a que IU tenga derecho a voz y voto, ha especificado que lo primero es cumplir la sentencia y luego ya se "puede abordar la reforma del reglamento".

Ésta es la postura que han defendido los populares en la reunión de este miércoles, mientras que el PSOE-A se ha limitado a remitirse al informe del letrado mayor y C's, por su parte, ha tenido que reconocer que su propuesta de un miembro para cada grupo con voto ponderado "no es legalmente posible", por lo que han desistido y se ha alineado con los socialistas, como hace habitualmente en este órgano que decide el funcionamiento de la institución: desde su presupuesto a qué iniciativas de los grupos son o no tramitadas.

En este contexto, Patricia del Pozo no se plantea presentar un incidente de ejecución para que se cumpla ya la sentencia, porque no quiere generar más malestar dado que conllevaría la exigencia de responsabilidades penales para compañeros del Parlamento de Andalucía. No descarta, sin embargo, que pueda pedir que le sean restituidos los derechos que no ha tenido este año y medio largo de legislatura, que básicamente es un complemento en el sueldo. En "ningún caso" se plantea que ese dinero fuera para ella, sino que lo haría por una cuestión de "dignidad" según han apuntado fuentes del partido.

Cabe recordar que la Mesa de la Cámara la componen el socialista Juan Pablo Durán en su condición de presidente, tres vicepresidentes (Teresa Jiménez del PSOE-A, Esperanza Oña del PP-A y Juan Moreno Yagüe de Podemos) y tres secretarios (Verónica Pérez del PSOE-A, Julio Díaz de C's y José Antonio Castro de IU). Éste último es el que dejará de tener voto. Con 47 diputados, el PSOE-A tiene tres miembros, mientras que el PP-A, con sus 33, tenía los mismos que Podemos (15), C's (9) e IU (5). Sus integrantes no sólo tienen un sueldo más elevado, sino derecho a un asesor, secretario y chófer.