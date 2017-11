La Fiscalía belga ordenará detener a Puigdemont y sus exconsellers en las próximas horas

La Fiscalía de Bruselas ordenará en las próximas horas a la policía detener al president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y a los cuatro exconsellers que permanecen en Bélgica, según han indicado a la agencia Efe fuentes del ministerio público belga. La detención será el paso previo a designar a un juez de instrucción que tome declaración a los políticos catalanes para decidir sobre sus euro-órdenes de arresto.

"Podrán comparecer ante un juez desde el momento que sean privados de libertad", ha explicado la Fiscalía, que ha precisado que está en contacto con los abogados de Puigdemont y de los cuatro exconsellers desplazados a Bélgica: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Desde que llegaron a Bruselas hace una semana, tanto Puigdemont como los exconsellers han mostrado su disposición a colaborar con la justicia belga. El expresident lo reiteró este sábado a través de Twitter después de que el viernes la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviara a Bélgica la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que reclamaba su detención y entrada en prisión.

Lamela incluyó en la euro-orden, además de los delitos de rebelión, sedición y malversación, los de prevaricación y desobediencia. No obstante, estos dos últimos delitos no formaban parte de los autos por los que envió a prisión a Oriol Junqueras y otros siete exconsellers, como tampoco del auto por el que Lamela admitió la querella de la Fiscalía. Ambos delitos tampoco están penados con penas de cárcel sino de inhabilitación.

Si Puigdemont y los cuatro exconsellers se encuentran en la misma región belga lo más probable es que se designe a un mismo juez de instrucción, y no así si son detenidos en distintos puntos de Bélgica, han agregado desde la Fiscalía federal belga, que ya ha dejado el caso en manos de la Fiscalía de Bruselas. Con todo, las mismas fuentes han matizado que la orden de detención de la Fiscalía belga no implica que el president cesado y los exmiembros del Govern vayan a ser esposados "si no presentan resistencia ni riesgo de fuga".

Los pasos de la euro-orden

Una vez el expresident haya comparecido ante el juez, en un plazo de 24 horas el magistrado tendrá que decidir si la orden de detención emitida por la jueza Lamela es conforme a la ley, si procede dictar prisión para Puigdemont y los exconsellers, tal y como ha pedido la Audiencia Nacional, o si hay alguna causa de rechazo de la euro-orden.

Para cumplir este trámite, Puigdemont y el resto de exconsellers reclamados por las autoridades judiciales españolas deberán declarar ante el juez. Si el magistrado belga avala la orden de detención y Puigdemont la aceptase, se procedería a la entrega del president cesado a las autoridades españolas en un plazo máximo de 10 días.

Sin embargo, el abogado del político catalán en Bélgica, Paul Bekaert, podría recurrir la orden de detención, con lo que la entrega podría demorarse hasta 60 días, o 90 en circunstancias excepcionales. Los exconsellers Comín y Serret, a través de su abogado, anunciaron este sábado que interpondrán un recurso si el juez belga cursa finalmente la orden de detención.

En otro supuesto, si el magistrado belga no dicta prisión para Puigdemont y los exconsellers, podría tomar las medidas necesarias para evitar su fuga, por ejemplo mediante la prohibición de viaje o con sistema de vigilancia electrónica.