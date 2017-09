Pablo Iglesias: "Lo que es urgente para Catalunya y para España es echar al PP"

Dice la frase hecha que cuando solo tienes un martillo todo se parece a un clavo. Quizás eso explique que, este lunes de Diada catalana, el líder de Podemos Pablo Iglesias haya remachado las aspiraciones de soberanía de Catalunya con el que se ha convertido en su martillo preferido en los últimos meses: un acuerdo de la oposición para sacar a Rajoy de Moncloa.

"Lo que tiene que hacer quien defienda la soberanía de Catalunya es arrimar el hombro para sacar al PP del Gobierno de España", ha asegurado el diputado, en un mitin en Santa Coloma que su partido hermano de Catalunya en Comú ha celebrado con motivo de la Diada. Ante más de un millar de personas, el propio Iglesias, la alcaldesa Ada Colau, el líder de la formación, Xavier Domènech, y la portavoz, Elisenda Alamany, han presentado sus recetas ante el debate nacional que vive la sociedad catalana.

El líder de Podemos ha vuelto a las tesis defendidas antes de las elecciones generales y ha propuesto una reforma de la Constitución para favorecer un referéndum de autodeterminación. Para ello ha considerado que antes debe haber un "compromiso histórico" –ha utilizado la etiqueta italiana– entre partidos diversos de la oposición para hacer efectiva una moción de censura a Rajoy. Para ello ha interpelado al PDECat y al PNV, y ha recordado que Pedro Sánchez ganó las primarias contra Susana Díaz con una propuesta plurinacional.

Las críticas al PP, pese a ser disparadas con contundencia por Iglesias, no han levantado tanto al público como las dirigidas a los partidos independentistas, que han llevado firma de Colau y Domenèch. "No vamos a permitir lecciones de nadie, y menos de señoritos de Convergència, que han estado firmando las mismas leyes que el PP", ha asegurado Colau. Los cientos de personas que la escuchaban en el parque de Can Zam han contestado a la puya con aplausos.

La alcaldesa ha asegurado además que lo que les preocupa no es un referéndum unilateral, sino que "JxSí deje atrás a la mitad del pueblo por sus prisas" para hacerlo. Pese a esta consideración, Colau ha anunciado que hará "todo lo posible para que los barceloneses puedan votar el 1 de octubre", en referencia a la polémica por la apertura de colegios electorales en Barcelona.

En su turno la alcaldesa de Barcelona ha aprovechado para calificar de "vergüenza" los registros que la Guardia Civil ha llevado a cabo en la imprenta del municipio de Constantí y en la redacción del semanario El Vallenc, en Valls. " Hay justa indignación", ha observado Colau, quien ha responsabilizado al gobierno del PP por "demofóbico".

Xavier Domènech ha mantenido la línea de sus dos compañeros a la hora de culpabilizar al Gobierno de Mariano Rajoy de la situación que se vive en Catalunya. "Vienen días de represión contra este país", se ha lamentado, tras lo que ha propuesto la unidad popular como respuesta. "Hemos de ser más que nunca un solo pueblo. No hace falta que os explique que hay que hacer porque desde aquella Santa Coloma rebelde", ha guiñado el líder de los comuns a su audiencia.

Sobre el referéndum, Domènech ha asegurado que el 1 de octubre se movilizarán, "como lo hemos hecho siempre". En su discurso el diputado ha cosido la reivindicación social con la nacional para asegurar que la "la soberanía se basa en construir políticas para la mayoría popular del país", razón por la cual ha rechazado "lecciones" de los independentistas. "Ni una lección de los que han hecho leyes para reprimirnos, de quienes han aprobado cada reforma laboral o de quienes han aprobado presupuestos que consolidaban los recortes", se ha hecho fuerte Domènech.

Los comuns ya celebraron en la pasada Diada un acto político, eligiendo entonces Sant Boi por la conmemoración de los 40 años de la gran manifestación celebrada en aquel municipio. Ya constituidos en partido, este año han vuelto a celebrar su propio 11 de septiembre, eligiendo otra ciudad del antiguo cinturón obrero.