Roger Torrent convoca el pleno de investidura de Puigdemont para el próximo martes

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para el próximo martes día 30 de enero a las tres de la tarde el pleno de investidura del candidato Carles Puigdemont. Tal como había trasladado a los grupos por la mañana, Torrent ha firmado la convocatoria del pleno este jueves por la tarde, anunciando en ella la fecha definitiva y formalizando la propuesta de Puigdemont como candidato.

La convocatoria del pleno ha llegado pocos minutos antes de que el Consejo de Estado diera un revés al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que había avanzado que el Ejecutivo central llevaría ante el Constitucional la designación del candidato, con el objetivo de que el Alto Tribunal suspenda el pleno de investidura de forma preventiva. Está por ver si este viernes el Consejo de Ministros sigue adelante con su intención, pues el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante.

Este jueves por la mañana los grupos independentistas no se han puesto de acuerdo sobre la fecha en la que debía celebrarse este pleno de convocatoria. JxCat optaba por dejarlo para el día 31, último día que tiene el presidente del Parlament para hacerlo, mientras que desde ERC se apostaba por hacerlo un día antes. Finalmente la fecha elegida ha sido la que proponían los republicanos.

Con todo, el Parlament queda a expensas de que el Gobierno central, pese a no tener el aval del Consejo de Estado, vaya hasta el final con sus intenciones y impugne al TC la propuesta de Puigdemont como candidato. El recurso podría llegar este mismo viernes en el Consejo de Ministros, y el Constitucional podría aceptarla reuniéndose de urgencia en las horas siguientes. La admisión a trámite del recurso tendría efectos suspensivos de forma automática, lo que impediría que el pleno se celebrase en la fecha acordada.

Hasta el momento la mayoría independentista había tratado de burlar el recurso del Gobierno dejando la puerta abierta al regreso de Puigdemont. Desde el Parlament se interpretaba que, al no haber petición de voto delegado para el candidato, no podía argumentarse que la convocatoria correspondiese a una investidura no presencial, por lo que no había argumentos jurídicos para pedir su suspensión.

Según el reglamento del Parlament de Catalunya, un candidato a la presidencia de la Generalitat puede ser investido en primera votación si reúne el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, algo que Puigdemont solo puede conseguir si se aceptan los votos delegados de los cuatro diputados que así lo reclaman desde Bruselas. De no conseguirlo, el Parlament debería volver a celebrar una votación dos días después, siendo suficiente una mayoría simple para lograr la investidura.

Fuentes parlamentarias han venido indicando durante esta semana que el deseo de Torrent era una investidura en un solo pleno de un día, por lo que se pensaba favorecer el voto delegado pese al informe contrario de los letrados.