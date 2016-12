En libertad con cargos el concejal de la CUP de Vic investigado por "incitación a la sedición"

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dejado en libertad con cargos al concejal de la CUP de Vic, Joan Coma, detenido este martes. Coma está investigado por "incitación a la sedición" por apoyar en un pleno la declaración independentista que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015.

El partido de extrema derecha de Vic de Josep Anglada denunció ante la Guardia Civil a Coma por sus palabras en el pleno. El caso pasó a la Audiencia Nacional y el concejal no acudió a declarar cuando estaba citado el pasado 24 de octubre, por lo que el juez ordenó su detención.

En su discurso en el pleno, Coma instó a "dejar de supeditar nuestras decisiones a las instituciones españolas, en especial a un Tribunal Constitucional deslegitimado" y añadió, en referencia a la independencia y a la desobediencia: "Para hacer la tortilla habrá que romper los huevos". Según ha escrito el juez Ismael Moreno en el auto que ha dejado en libertad a Coma, las palabras del concejal en el pleno suponen un "llamamiento a los ciudadanos al incumplimiento de las leyes que considera injustas, así como a desobedecer a los tribunales y, de forma más concreta, al Tribunal Constitucional".

La declaración de Coma de este miércoles ha durado casi una hora y ha contestado a las preguntas del fiscal (el juez no le ha preguntado). El fiscal Vicente González Mota ha pedido la retirada del pasaporte al concejal, a lo que ha accedido el juez. Pese a que Coma vive con su familia y trabaja en Vic, el juez considera que hay riesgo de fuga "teniendo en cuenta sus negativas a comparecer y sus manifestaciones relativas a no reconocer a los tribunales de justicia cuando considere que no respetan los derechos políticos de los pueblos".

Según ha explicado a la salida de la Audiencia Nacional el abogado de Coma y diputado de la CUP, Benet Salellas, durante el interrogatorio "le han preguntado qué significaba tortilla, qué significaba huevos y qué significaba romper". Ha añadido que Coma ha reivindicado ante el juez "la desobediencia civil como instrumento de cambio y generadora de justicia".

La segunda parte del interrogatorio, según Salellas, se ha centrado en preguntas sobre por qué Coma no había acudido a declarar cuando fue citado y en sobre si reconocía a los tribunales. "Coma ha explicado que no entendía por qué se lo citaba y ha dicho que no reconoce ni a los tribunales españoles ni a los franceses", ha explicado.

La CUP critica al juez

Antes de entrar en la Audiencia Nacional, Salellas ha afirmado que el juez Ismael Moreno "ha aplicado la ley franquista para privar de libertad" al concejal. Salellas ha mostrado el auto de detención del juez, en el que se explica que la investigación tiene su origen en una denuncia ante la Guardia Civil del concejal de extrema derecha de Vic, Josep Anglada, de las palabras que Coma pronunció en un pleno en apoyo a la resolución independentista del Parlament.

El auto de Moreno asegura que la "ejecución" de los hechos denunciados por Josep Anglada "se encuadra en los delitos contra la forma de Gobierno", delitos que no figuran en el Código Penal actual y sí lo hacían en la ley franquista de 1973.

"En el Código Penal actual no existe ningún capítulo, ningún título ni ninguna sección en la que se hable de delitos contra la forma de gobierno", ha explicado Salellas para afirmar que "el juez Moreno aplica la ley franquista para privar de libertad al concejal de la CUP".

Ello demuestra, a su juicio, "el autoritarismo presente en la Audiencia Nacional y la conexión directa del régimen jurídico de la dictadura presente hoy en la causa contra Joan Coma". "Se trata de la defensa del propio régimen democrático en su conjunto. La posición de Joan Coma es antifranquista porque el derecho que se le quiere aplicar es el derecho de Franco", ha añadido Salellas.