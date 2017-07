Els Mossos detenen tres militants independentistes per la protesta a la seu del PP al març

Els Mossos d'Esquadra han detingut avui per ordre del jutge a tres joves de l'organització independentista Arran, per l'intent d'ocupació el passat mes de març de la seu del PP a Barcelona en un acte a favor del referèndum. Dos dels tres joves han estat detinguts en els voltants de la comissària de les Corts, on ha estat traslladat un primer detingut aquest matí.

Segons ha comunicat l'organització independentista, són tres dels set joves que van ser identificats pels Mossos després de participar en la protesta a la seu del PP de Barcelona el passat 27 de març amb la intenció de col·locar urnes per reivindicar la celebració del referèndum. Els joves van desplegar una pancarta en què es llegia "L'autodeterminació no es negocia. Referèndum sí o sí" i van abandonar els voltants de la seu dels populars després de l'arribada dels Mossos d'Esquadra.

El líder dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, va anunciar una querella contra els joves, als quals va qualificar de "feixistes". Des de Boston, també va condemnar l'acció el President de la Generalitat, Carles Puigdemont "qualsevol acció que intenti limitar l'actuació de qualsevol grup polític és absolutament condemnable".

Arran he demanat explicacions per una actuació que ha denunciat d'"injustificada i desmesurada" i que considera, segons el comunicat, "el primer detingut per defensar el referèndum". "Què faran aquests Mossos l'1 d'octubre? ¿Seguiran les ordres de l'Estat? ¿Hi actuaran en contra de la voluntat del poble?", s'ha preguntat la portaveu de l'organització independentista.