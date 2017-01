Troben en un nínxol anònim el cos d'Idrissa Diallo, mort al CIE de Barcelona fa 5 anys

El sis de gener és conegut per ser el dia de Reis, un dia per donar i rebre regals i estar amb la família. El sis de gener, però, per alguns també és el dia de l'aniversari de la mort d'Idrissa Diallo, un jove de Guinea Conakry que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca el 6 de gener de 2012 quan tenia 21 anys.

Tot i fer un lustre de la mort, no ha estat fins aquest dijous que s'ha sabut on es troba el cos del jove. Una investigació publicada per la Directa assegura que està en un nínxol anònim al cementiri de Montjuïc. El cos s'ha trobat gràcies a un expedient judicial on la Directora de Serveis Jurídics de Cementiris de Barcelona informava el jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona de la inhumació del cos.

Diverses entitats ja havien denunciat la desaparició del cos d'Idrissa. En una roda de premsa, el passat 13 de desembre, la cooperativa audiovisual Metromuster va fer pública una entrevista amb els familiars d'Idrissa on asseguraven que mai havien rebut comunicació oficial de la mort ni sabien on es trobava el cos. "La mort de l'Idrissa ens va fer mal, però més les circumstàncies de la seva mort: l'Estat va ser qui va decidir no responsabilitzar-se'n", va dir un dels germans de l'Idrissa.

Una lluita constant pel tancament dels CIE

Idrissa Diallo no estava acusat de cap crim. Aquest jove de Guinea Conakry va saltar la tanca a Melilla el 5 de desembre de 2011 a la recerca d'una vida millor i la policia el va detenir per no tenir papers i trobar-se en situació administrativa irregular. Quinze dies més tard, el jutge que instruïa el cas va ordenar el seu ingrés al CIE a l'espera de l'expulsió. La nit de Reis del 2012, amb 21 anys, Idrissa Diallo moria tancat al CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Quinze dies abans de la mort del jove guineà, Samba Martine, una dona procedent de la República Democràtica del Congo, moria al CIE d'Aluche (Madrid) per falta d'atenció sanitaria en el centre. Era el 19 de desembre de 2011.

Des de Tanquem els CIE denuncien que els CIE "són presons" i que casos com el de l'Idrissa o la Samba "no són casos aïllats". "El cas de l'Idrissa serveix per remarcar la opacitat d'aquests centres i per denunciar la falta de responsabilitat i la negligència de l'Estat", ha assegurat Clara Asín, portaveu de la plataforma, a aquest mitjà. Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans també està "estudiant tots els mecanismes legals per exigir la responsabilitat que va tenir l'Estat en la mort d'Idrissa".

Postals per Idrissa

La cooperativa audiovisual Metromuster està preparant un documental per explicar el cas. Denuncien que els documents als quals han tingut accés són "sospitosos" i que el cas podria incloure una negligència mèdica, ja que el jove, hores abans de morir, es va queixar de forts dolors de forma constant i l'ambulància hauria tardat molt en arribar.

Ara, diferents entitats socials com Metromuster, el Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Tanquem els CIE, SOS Racisme o Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans, han organitzat una concentració aquest divendres –dia de l'aniversari de la mort d'Idrissa– per transmetre el seu record als familiars del jove.

"Volem transmetre la nostra solidaritat i fer-los saber que centenars de persones entomem la tasca de reparació que ens van encomanar", expliquen des de Metromuster. Per aquest motiu, conviden a portar una postal amb un missatge de solidaritat que enviaran a la família d'Idrissa, a Guinea Conarky.