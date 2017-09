La exclusión social, en la voz de las personas que la sufren

Casi un 38% de la población castellano-manchega, es decir, unas 770.000 personas, se encuentran en riesgo de exclusión social. Son los últimos datos aportados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), una organización que también apuesta por dar la palabra a todas aquellas personas que se encuentran en esta situación. Y con ese objetivo ha organizado en Ciudad Real el seminario ‘Derechos y Ciudadanía’, que ha reunido a unas 60 personas de toda la comunidad autónoma beneficiarias de proyectos de integración social, así como a los técnicos que trabajan con ellas, para que ofrezcan su opinión y realicen nuevas propuestas.

La base fundamental es poder analizar el cumplimiento de los derechos fundamentales desarrollados en los artículos del Título III de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la igualdad ante la ley, la no discriminación, la diversidad cultural, religiosa y lingüística, la igualdad entre hombres y mujeres, y los derechos del menor, entre otros.

Una delegación de personas participantes en el Seminario presentará sus conclusiones el próximo martes 17 octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en las Cortes de Castilla-La Mancha, de modo que los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria puedan conocer de primera mano las reflexiones y propuestas de las personas que tienen más dificultades en el conocimiento y ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Inauguración del Seminario participativo 'Derechos y Ciudadanía' de EAPN

Con motivo de este encuentro participativo, tanto el presidente de EAPN-España, Carlos Susías, como su representante en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, han destacado la importancia de dar voz a las personas que atraviesan por situaciones de dificultad para saber de primera mano su percepción y poder elaborar nuevas propuestas de inclusión. "Nos importa mucho conocer qué evaluación hacen sobre lo que se está haciendo y por eso estos encuentros tienen mucho sentido", ha subrayado Carlés, destacando la necesidad de su empoderamiento.

En la inauguración del acto ha participación también la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha aprovechado para anunciar la creación de 38 Equipos de Inclusión Social, con 67 nuevos profesionales “para acompañar a las personas en dificultades y que puedan conseguir su integración socio-laboral”. Asimismo, ha adelantado que se incrementarán en un 20% los proyectos del Plan Regional de Inclusión Social (PRIS) hasta alcanzar los 64 proyectos.

Plan de Concertación

Como segunda acción puesta en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera ha destacado el nuevo Plan de Concertación con Entidades Locales, ya que este año recupera 38 Equipos de Inclusión Social con la contratación de 67 profesionales “para acompañar a las personas en dificultad para conseguir su integración socio-laboral, ese itinerario que le llevará a conseguir un empleo para poder integrarse social y familiarmente”.

Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, también presente en el acto, ha resaltado la importancia de esta jornada de trabajo: “Estamos hablando de una participación global, la de las personas en situación de pobreza y exclusión social. Y en ninguna administración no se pueden hacer políticas si no contamos con la totalidad de la población. No podemos tomar decisiones sin escuchar a los ciudadanos, y esa es la línea de trabajo que está teniendo tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Ayuntamiento de Ciudad Real”.

Pilar Zamora ha recordado cómo el primer órgano de participación que se constituyó en este mandato fue la Mesa de Emergencia Social con las entidades que trabajan con las personas que más lo necesitan. “Y esta es una jornada muy interesante para que hagamos esta participación en igualdad, porque si no hay igualdad no puede haber justicia”, ha concluido.