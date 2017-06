Padres de Guadalajara protestan por el "injusto" sistema de elección de centro escolar

El final del curso escolar en Castilla-la Mancha está siendo de todo menos una balsa de aceite en la región. A las protestas de los profesores interinos, de los trabajadores laborales de la propia Consejería de Educación o de la Universidad de Castilla-La Mancha a cuenta de la financiación, y en especial, la relacionada con la investigación se suma la de las familias con hijos que se han quedado sin plaza en los centros docentes que habían elegido.

Un grupo de padres afectados se ha concentrado frente a la Delegación de Educación en Guadalajara para exigir "soluciones". Consideran “injusta” la situación generada por el nuevo sistema de asignación de plazas que, según afirman, ha convertido el proceso en "una verdadera lotería" porque "ha hecho desaparecer la libre elección y la preferencia de las familias", algo que, consideran, vulnera el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

Protestan por el nuevo proceso de admisión de alumnos para el curso 2017/2018 que, sostienen, "ha generado un profundo malestar entre las familias en general" y en particular en los que se han quedado sin plaza y quedan pendientes de que la Junta les asigne de oficio un colegio en función de un número con el que participarán en un sorteo.

En su opinión, este sistema "no busca que todas las familias accedan a la enseñanza deseada, sino que trata de filtrar solicitudes, drenando alumnos hacia colegios que no tienen demanda por la sola razón de un sorteo". Denuncia que solo en Guadalajara capital o Azuqueca de Henares hay varias decenas de familias perjudicadas que a día de hoy aún no saben el colegio en el que deberán matricular a sus hijos el próximo curso.

Acudirán a Toledo para proponer soluciones

Anuncian que acudirán a Toledo buscando apoyos y entregarán en la Consejería de Educación y también a los grupos políticos con representación en el Parlamento regional, un documento técnico en el que se explican los problemas generados por el sistema de asignación de centros y se apuntan posibles soluciones.

Una de las propuestas pasaría por aumentar la ratio por aula. “La mayoría de colegios están de acuerdo, solo hace falta voluntad administrativa de amparar a las familias”, afirman los afectados. Hasta el momento dicen que las únicas respuestas que han obtenido han sido del tipo: “Has pedido los colegios que quiere todo el mundo, todos pedís los mismos y así no puede ser” o “No os dais cuenta que la Educación Infantil no es obligatoria”… Se trata "solo de evasivas carentes de justificación alguna”, lamentan los padres.