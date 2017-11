Google borra de su tienda iSex, la 'app' machista para "evitar denuncias falsas de agresión sexual"

José Luis Sariego es abogado de familias y, desde este jueves, el promotor de una app llamada iSex creada con el objetivo, según sus propias palabras, de "evitar posibles denuncias falsas de agresión sexual".

Con la aplicación, que tras numerosas críticas ya ha sido eliminada de la tienda de Google, el usuario podía rellenar un formulario dando su consentimiento para mantener relaciones sexuales con la otra persona y, después, este se envía por email a ambas partes.

También había una opción para enviar un link de descarga de la aplicación a la otra persona, en caso de que no tenga iSex. Según los creadores, la app también funcionaba a través de Bluetooth y registraba la localización GPS donde se envía y se recibe el consentimiento.

Conecta con la app de iSex a través de Bluetooth para generar e intercambiar el consentimiento con la otra persona. iSex también te permite enviar tu consentimiento individual a otra persona que no disponga de la app iSex. El consentimiento se almacena en tu dispositivo y se envía copia por email a los implicados. También se registra la ubicación GPS del dispositivo cuando se envía/recibe un consentimiento.

La reacción de los usuarios no se ha hecho esperar. En Twitter, la indignación se ha extendido rápidamente y se ha animado a la gente a que reporte a Google para que sea retirada de la tienda. Finalmente la compañía ha eliminado de su tienda la 'app' machista:

A RAÍZ DE LA INFAME APP DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL: 1. Un encuentro erótico no es una transacción mercantil. Es eso, un encuentro que parte del deseo de las personas que participan en él.

me encanta que saquen apps como iSex porque si conoces a alguien que la tenga ya sabes que no saben distinguir entre violar o no