Jorge Rodríguez se enzarza con un diputado del PP sobre la oficialidad en valenciano del nombre de Ontinyent

El pleno de la Diputación de València ha vivido un rifirrafe entre el presidente del ente provincial, Jorge Rodríguez (PSPV) y Javier Berasaluce (PP) alrededor de la denominación oficial de la ciudad de Ontinyent, ciudad de la que precisamente es alcalde Rodríguez.

Después de hacer referencias Berasaluce -diputado castellanoparlante originario de Requena- a la ciudad como "Onteniente", Jorge Rodríguez le ha querido hacer la apreciación explicando que "el nombre de mi pueblo en castellano y en valenciano es Ontinyent, no tiene traducción, de la misma forma que Burjassot no es 'Burjasote' ni Requena en valenciano es 'Requen'".

Ante este comentario Javier Berasaluce le ha preguntado a Rodríguez "¿desde cuándo? Yo le he dicho toda la vida 'Onteniente'", a lo que le ha contestado que desde los años 80 - concretamente en febrero de 1982-. No obstante el diputado del PP ha afirmado que "pues si es Ontinyent lo respetaremos y diremos Ontinyent, pero para mí es 'Onteniente'".

Jorge Rodríguez ha querido cerrar la discusión manifestando que "yo de todos modos cuando usted dice 'Onteniente' lo entiendo, yo si me dicen Jordi o Jorge me giro igual, pues con Ontinyent me pasa el mismo, pero el nombre oficial es Ontinyent".

Hay que recordar que no es la primera vez que Javier Berasaluce entra en conflicto con el valenciano y las denominaciones oficiales territoriales. Así en otro pleno hace un año Berasaluce menostuvo el valenciano afirmando que estudiaría esta lengua, pero que “se estimaría más el inglés, más práctico”. Por otro lado el también ex alcalde de Requena presentó una moción con el PP en ese ayuntamiento para que se cambie la denominación oficial de la comarca de la Plana d'Utiel-Requena por la más apropiada de Meseta de Requena-Utiel.