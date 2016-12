Ximo Puig: "Estamos mejor que hace un año pero, con un 20% de paro, aún estamos lejos de donde debemos llegar"

Al igual que sucediera ahora hace justo un año, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha elegido Radio Valencia de la Cadena Ser para hacer balance del año que termina el 25 de diciembre, día de Navidad. El jefe del Consell, en una entrevista con Julián Jiménez ha abordado diversos temas de actualidad, entre los que no han faltado la financiación autonómica o la situación que ha vivido el PSOE en los últimos meses.

Puig, aunque "sin tirar cohetes", ha defendido que la Comunitat Valenciana está mejor que hace un año: "Más de 50.000 personas han encontrado trabajo, los mayores ya no tienen copago farmacéutico... Éstas y otras cuestiones han sido posibles gracias a la acción de gobierno, aunque con un 20% de paro aún estamos lejos de donde debemos llegar".

En este sentido, el president valenciano ha defendido el funcionamiento del Consell y la gestión de la diversidad, que aplica una política "moderna e innovadora, adaptándonos a lo que han decidido los ciudadanos. Somos un gobierno más próximo, útil y transparente para los ciudadanos". Respecto a la posible bicefalia por la presencia de la líder de Compromís, Mónica Oltra, como número dos del ejecutivo, Puig ha insistido: "No hay dos gobierno. Hay un único gobierno".

Por lo que respecta a la firma de la renovación del 'Acord del Botànic' -con Compromís y Podemos-, ha reseñado que ya está acordada y que no se ha firmado todavía por "cuestiones de agenda". El president confía en que la firma se produzca a principios de 2017.

También se ha referido a la corrupción, un tema en el que ha insistido en que, ahora más que nunca han de dar ejemplo -en referencia a casos como el de Víctor Sahuquillo, excogerente de Divalterra-, "debemos ser muy autoexigentes, poniendo las cosas en su sitio, aunque sin deformar la realidad".

Ha defendido el sistema de salud valenciano, "un gran sistema, que garantiza la calidad asistencial", aunque puntualizando que hay que mejorarlo reduciendo listas de espera o potenciando políticas de mayor prevención. "Otra cosa es que creamos el sistema de privatización actual, no es el mejor, con problemas en el ajuste del gasto", ha matizado Puig.

Centrado en la Generalitat, no en el PSOE

Ximo Puig, quien ha confirmado que se presentará a la reeleción como secretario general del PSPV -"liderar la Generalitat exige liderar el partido"- ha apuntado que sólo tuvo un desencuentro con el exlíder socialista Pedro Sánchez. Fue con motivo de las pasadas elecciones del 26J, cuando Sánchez no permitió que el PSPV concurriera a las elecciones autonómicas al Senado en una 'entesa' junto a Compromís, Podemos y Esquerra Unida, "aparte de eso, yo no he sido especialmente activo" (contra Sánchez). Ahora, ha insistido en que está centrado en dirigir la Generalitat Valenciana y en "levantar la hipoteca reputacional" de la Comunitat, "en base a eso, cooperaré con mi partido".

En cuanto al objetivo de los próximo dos años en España, sin elecciones a la vista, debe ser "hacer un gran consenso social para reformar la Constitución y sacar adelante un pacto nacional por la educación". En este punto ha puesto como ejemplo la Comunitat Valenciana, donde "estamos dispuestos a hacer del diálogo una bandera, como se demostró con la aprobación de más de 400 enmiendas a los presupuestos, algo que no había sucedido nunca".

Financiación autonómica

El tema clave de las próximas semanas será sin duda la reforma del modelo de financiación. El instrumento que debe servir para impulsar ese proceso es la Conferencia de Presidentes, que se celebra el próximo mes de enero: "Debemos debatir problemas que afectan al conjunto de las comunidades autónomas, y el más importante, sin duda, es la financiación, pendiente de revisión desde hace tres años".

Puig reconoce que la valenciana no es la única comunidad mal financiada, "hemos pagado un precio muy alto por la crisis y ahora hay que hablar del conjunto de la tarta", pero apunta que los 43.000 millones de deuda de la Comunitat suponen un freno muy importante: "No vamos a aceptar un sistema que no sea justo y equitativo. Exigimos un calendario claro para la reforma de un sistema que actualmente no cumple ni la Constitución ni la Lofca".

El jefe del ejecutivo valenciano, que reconoció en una fase más distendida de la entrevista que antes pasaría una Nochevieja con Angela Merkel que con Donald Trump o que Messi es "probablemente" el mejor jugador de fútbol del mundo (Puig es madridista confeso), se refirió también a la polémica surgida a raiz de la propuesta de la conselleria de Medio Ambiente de implantar SDDR -sistema de recogida y retorno de envases-. "Tenemos un problema con los residuos porque reciclamos poco y debemos mejorar para minimizarlos al máximo", apuntó Puig, quien insistió en que la conselleria ha planteado una solución y ahora, desde el diálogo, hay que ver cuál es la mejor alternativa.