La situación judicial de Echávarri hace tambalearse aún más el acuerdo de gobierno en Alicante

Compromís Per Alacant ha dado por "congelado" el acuerdo de refundación del Pacto de Gobierno en Alicante, que firmó la semana pasada con el PSPV tras conocerse la decisión de la Fiscalía de trasladar al juzgado la investigación contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por un presunto delito de prevaricación por el despido de la cuñada del portavoz del PP que era una trabajadora temporal de la concejalía de Cultura, Luis Barcala.

Compromís ve con "gran preocupación el devenir de la situación judicial" de Echávarri y da por "congelado el proceso de refundación del Pacto de Gobierno". Asimismo, ha desconvocado la reunión prevista para este jueves por la tarde con representantes del PSPV y en la que se tenía que "avanzar" en el desarrollo del acuerdo

"Por nuestra parte, el proceso queda congelado y quedamos a la espera que el juzgado correspondiente admita a trámite la denuncia de la Fiscalía y se confirme la condición del Echávarri cómo investigado formal en esta causa", ha apuntado Compromís.

En ese supuesto, ha continuado se exigirá al PSPV "que cumpla con aquello acordado en relación al proceso de relevo de la Alcaldía", por lo que ha confiado que "las dos partes asuman los compromisos firmados en el acuerdo de la semana pasada". "En el supuesto de que esto no ocurra, Compromís dará por cerrado el Proceso de Refundación del Pacto y abandonará el Gobierno Municipal", ha agregado.

Finalmente, ha subrayado que la formación sí acudirá a la convocatoria de Guanyar Alacant para este viernes en el marco de la Comisión de Seguimiento del Pacto.

Compromís Per Alacant ha anunciado que el próximo martes se convocará la Ejecutiva local para analizar la situación y "tomar las decisiones que correspondan" en el marco de cumplir con aquello acordado en el Manifiesto de Refundación del Pacto de Gobierno y la resolución de la Ejecutiva local del 29 de septiembre, que fue ratificada por la Asamblea de Compromís del 17 de octubre.

Echávarri no va a dimitir

El portavoz de la Ejecutiva del PSPV-PSOE de Alicante, Lalo Díez, por su parte, afirmaba que Gabriel Echávarri "no va a dimitir el día 15 de noviembre, ni el 14, ni el 16", y ha subrayado que su formación política "tiene un compromiso y va a mantener la Alcaldía hasta el año 2019", al tiempo que reiteraba el apoyo "sin fisuras" de los socialistas a Echávarri.

"Quien entra, quien sale, quien viene y quien va será quien tenga que explicar qué es lo que hace, cómo lo hace y cuándo", ha señalado para añadir: "Nosotros seguimos manteniendo nuestro compromiso con un acuerdo de gobierno con Compromís".

Díez ha anunciado también que no se van a sentar en una mesa de un pacto "que no fuimos nosotros quien rompió". Guanyar Alacant, socio de gobierno con el PSPV-PSOE y Compromís, ha convocado una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto, a la que han anunciado que irán los nacionalistas.

El portavoz socialista ha manifestado que "Guanyar ha dicho que se marcha del gobierno el día 15 de noviembre si el alcalde de la ciudad no dimite, y el alcalde no va a dimitir el día 15, ni el 14, ni el 16".

"Por tanto, no somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones de lo que vamos a hacer en los próximos meses", porque lo "tenemos muy claro: seguir trabajando por lo que le interesa a la gente, por el trabajo, los proyectos y todo lo que está encima de la mesa de cara a 2019", ha agregado.

Al PP, que no tenga prisa para acceder a la Alcaldía

Díez ha trasladado al PP y, "sobre todo", a Barcala que "no tengan prisa" por acceder a la Alcaldía.

"Estamos convencidos de que la justicia finalmente resolverá a favor del alcalde de Alicante" en relación con la denuncia sobre el despido de la cuñada de Barcala, ha señalado.

A este respecto, Diez ha asegurado que "los técnicos municipales y la propia asesora jurídica del ayuntamiento" han dicho ante la fiscalía que "el despido era procedente" y que el contrato de esa funcionaria "estaba en fraude de ley desde hace tiempo; es decir, se la contrató para una cosa y seguía estando en el ayuntamiento sin tener que estarlo".

"A partir de ahí que no tenga prisa Barcala" porque "el PSOE tiene claro" que "no va dejar en manos de los mismos que han estado saqueando y expoliando las arcas municipales del Ayuntamiento de Alicante durante veinte años", ha expuesto el portavoz de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, quien ha agregado que los "propios compañeros de partido" del portavoz del grupo popular "no" le quieren en la Alcaldía.