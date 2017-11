Ni hombres ni mujeres: así se han creado los ‘emojis’ sin género de tu móvil

Tres ‘emojis’ que representan rostros sonrientes de diferente edad y raza, pero sin rasgos de género. El lanzamiento de iOS 11.1 esta misma semana ha hecho que los usuarios de Apple-los que pueden permitirse comprar el iPhone X hoy y los que no- tengan la opción de expresarse con nuevos pictogramas qu e escapan del esquema hombre-mujer.

No son los únicos: Facebook, Twitter, Google o WhatsApp también están añadiendo estos ‘emojis’ inclusivos, si bien algunas de sus adaptaciones del original dejan bastante que desear. “ Como una persona ‘queer’, creo que es importante no solo tener representación masculina y femenina en los ‘emojis’, sino tener al menos una representación que sea inclusiva de género”, explica Paul Hunt, artífice de estos pictogramas, a HojaDeRouter.com.

Diseñador de tipografías y evangelista de ‘emojis’ en Adobe, Hunt presentó el año pasado una propuesta al consorcio Unicode, encargado de regular estos emoticonos, para reclamar que las expresiones de género en los ‘emojis’ fueran más plurales.

Este verano, la organización sin ánimo de lucro avaló su propuesta al lanzar, además del ‘emoji’ del vampiro, el del dinosaurio o el de la mujer amamantando a su bebé, tres representaciones sin género entre los 56 nuevos emoticonos en la versión 10.0 que ya están llegando a tus redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Un ‘emoji’ para superar el esquema hombre-mujer

Poco a poco, Unicode ha corregido algunas de las discriminaciones presentes en la paleta de emoticonos que tanto nos gusta usar en nuestras conversaciones virtuales. El consorcio decidió adaptar los ‘emojis’ a varios tonos de piel y además ha creado otros más igualitarios en cuestión de género. Desde el año pasado, y a instancias de Google, las policías, doctoras, atletas o granjeras ya tienen su necesaria representación en ‘emojis’.

Sin embargo, Paul Hunt, que trabaja como enlace entre Adobe y el subcomité de Unicode, pensaba que era necesario ir más allá. “Si quieres hablar de ti mismo siendo un doctor puedes decir que eres un doctor masculino, pero no hay forma de decir que eres solo un doctor”, argumenta este diseñador. “Cuando tienes variantes inclusivas de género para estas cosas, puedes hablar de forma más general, puedes hablar viendo a un doctor que es un hombre o una mujer o de cualquier otro género”.

En vez de ilustrar ‘emojis’ que representaran todas las profesiones, Hunt comenzó su cruzada proponiendo tres emoticonos (un niño, un adulto y un anciano) con “atributos visuales de género inclusivo”. Acompañó su propuesta inicial con un trío de pictogramas con esmoquin: el hombre, la mujer (que aún no está representada con esta prenda) y el que carece de género.

Pero, ¿cómo crear un ‘emoji’ con rasgos que no respondan a la reduccionista dualidad hombre-mujer? Hunt realizó una exhaustiva investigación sobre temas de género y androginia para asegurarse de que iba bien encaminado y comenzó a diseñar el ‘emoji’ basándose en sus propias ideas. “Después intenté compartir mi trabajo con otra gente que tiene otras identidades de género, mujeres, personas trans, personas no binarias…”

El fallecido David Bowie y la actriz Tilda Swinton, dos de los iconos de Hunt, le sirvieron de inspiración para crear su ‘emoji’, e incluso ha asegurado haber visto varias fotos de Justin Bieber, ya que, para él, su estilo también es bastante andrógino (de rasgos externos que no se corresponden definidamente con los que se consideran típicos de un sexo).

here’s my Ziggy Stardust emoji tribute that didn’t make the final cut for my @Emojipedia piece on gender. 🧑‍🎤 https://t.co/BT9iVUoHxi pic.twitter.com/BpYTz52T8c

Después de un tiempo trabajando en su propuesta, quedó satisfecho con el resultado final y ahora pretende que todos nos preocupemos un poco más por cuestiones de género. “ No creo que esto sea solo algo que beneficie a la comunidad LGTB, sino que creo que hacer posible que te expreses a ti mismo de un modo más inclusivo es algo que puede beneficiar a todo el que quiera comunicar sobre el género de una forma más sensible”, defiende Hunt.

La mejorable adaptación de los ‘emojis’ inclusivos

Pese a ello, no todas las compañías parecen haber mostrado la misma sensibilidad a la hora de adaptar los ‘emojis’ sin género a su paleta. Jeremy Burge, fundador de Emojipedia, ha reunido en esta gran enciclopedia permanentemente actualizada las diferentes versiones de los tres ‘emojis’ sin género.

🚻 Not everyone identifies as male or female. Three gender inclusive emojis now confirmed for this year https://t.co/l9rVkUuVRU #2017emojis pic.twitter.com/udTPrtvHzy