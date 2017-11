El nuevo MUPAC costará alrededor de 30 millones

El nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), que se ubicará en la parcela del actual aparcamiento del Palacio de Festivales, podría costar "alrededor de unos 30 millones de euros", según ha afirmado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes.

El consejero así lo ha señalado este miércoles a preguntas de la prensa tras presentar los presupuestos de su departamento en los que se incluye una partida de más de 1,4 millones para el concurso de ideas y la redacción del proyecto de construcción de la futura sede del MUPAC.

Fernández Mañanes ha detallado que el Gobierno mantendrá en 2018 la "ruta establecida" y seguirá dando pasos para materializar la nueva sede del Museo, y lo hará poniendo en marcha el concurso de ideas y, una vez fallado, la redacción del proyecto. "Por ello hemos aumentado considerablemente la partida" prevista en las cuentas del próximo año, ha dicho.

De esta forma, las obras para construir la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria "empezarían en 2019", ha avanzado el consejero, que ha insistido en que, al tratarse de un "proyecto complejo", se ha optado por un concurso de ideas en lugar de contratar directamente la redacción del proyecto, por lo que el plazo es más largo.

Para Fernández Mañanes, es lo adecuado al tratarse de una actuación de "varias decenas de millones de euros", en concreto de alrededor de 30 millones. "No es una pequeña obra de reposición y el proyecto en sí mismo es suficientemente complejo como para que no podamos comprometer cantidad alguna para ejecución en el 2018 porque no habría proyecto aún casi con seguridad", ha añadido.