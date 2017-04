36 trabajos competirán en la sección oficial del VIII Festival Internacional de Cortos

En su nueva edición, 'Piélagos en corto' volverá a celebrar tres concursos dentro de la Sección Paralela -#Notecorteshaztucorto; #OneSquenceShot2017 y #Unocortoyrapidito.

Además, proyectará dos largometrajes: 'Cerca de tu casa' el 12 de mayo, a las 19 horas, en la Filmoteca Regional de Santander y 'En línea', realizado a través de la iniciativa "#connected", que verá la luz el 4 de mayo en el Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria, CASYC Santander, según informa el Ayuntamiento de Piélagos en un comunicado.

VIOÑO Y TORRELAVEGA

El Teatro Vimenor de Vioño de Piélagos y la Casa de Cultura de Torrelavega acogerán entre el lunes, 8 de mayo, y el jueves, día 11, la proyección de los 36 trabajos que competirán en la Sección Oficial.

Dentro de la categoría Cantabria lo harán '30 minutos con Laura' de Juanjo Haro; 'El tren de las 8' de Ross Manso; 'Encerrada' de Rogelio Sastre; 'Pompas de jabón' de Patricia Hernández y 'The Trader' de Manuel Álvarez Diestro y Sergio Belinchón.

Por su parte 'El mercadillo' de Pedro Herrero García; 'Lurna' de Nani Matos; 'No jungle' de Carmen Menéndez; 'Palabras de caramelo' de Juan Antonio Moreno; 'Si las paredes hablaran' de Sebastián Talavera y 'The resurrection club' de Álvaro Corcuera y Guillermo Abril se programarán en la categoría Social.

En la categoría Dirección novel se proyectarán 'Amo' de Alex Gargot; 'Elegía' de Alba Tejero; 'Trampolín' de Eduard M. Arcediano; 'Un domingo cualquiera' de Sergi Miralles y 'Zona-84' de Lonan García.

Ocho cortometrajes, 'Hogar, dulce hogar' de Carlos Polo; 'Justicia Justiciera III-Kungfu Karate Annihilator' de Rafa Dengrà; 'La invitación' de Susana Casares; 'Las vacas de Wisconsin' de Sara Traba; 'Lituania' de Iker Arce; 'Manuscrit trouvé dans l'oubli' de Eugenio Recuenco; 'Ya viene Santa Claus' de Josepmaria Anglès y 'Postales' de Pablo Santidrián e Inés Pintor, se visionarán en la categoría Nacional.

Además, dentro de la categoría Internacional se programarán 'Abusos' de Bruno Autran; 'Adaptacja' de Bartosz Kruhlik; 'After school' de Alec Tibaldi; 'Como en los terremotos' de Catalina González Piffre; 'Gionatan con la G' de Gianluca Santoni; 'La voce' de David Uloth; 'La voix du Père' de Mathias Rifkis e Colas Rifkis; 'Le plombier' de Méryl Fortunat-Rossi y Xavier Seron; 'Limbo' de Rui Pedro Sousa; 'Non toccate questa casa' de Americo Melchionda; 'Ojos claros' de Ricardo Vargas y 'The Ravens' de Jennifer Perrott.

En Vioño también se proyectarán los cuatro cortometrajes realizados por vecinos del municipio de Piélagos en el Taller 'No te cortes, haz tu corto': 'Y ahora, ¿qué?', 'Lobo', 'Cómo conocí a vuestro abuelo' y 'Malas abuelas'; mientras que en Torrelavega lo harán todos los trabajos presentados a los concursos de la Sección Paralela: #OneSequenceShot y #UnoCortoyRapidito.

GALA DE CLAUSURA

El sábado, 13 de mayo, a partir de las 19 horas, se celebrará en el Teatro Vimenor de Vioño la Gala de clausura de la VIII edición del Festival internacional de cortometrajes 'Piélagos en corto'.

Durante la misma, se hará entrega de 23 galardones, repartidos entre la Sección Paralela -#Notecorteshaztucorto; #OneSquenceShot2017 y #UnoCortoyRapidito- y la Sección Oficial, que concederá 21 galardones.

Se trata de 12 Premios Canallave, valorados por 12 profesionales relevantes de la profesión, que se entregarán a las distintas disciplinas que colaboran en el resultado final del proyecto: mejor guión, dirección de fotografía, dirección de arte, actuación femenina, actuación masculina, efectos visuales, maquillaje y peluquería, montaje, vestuario, música original, producción y dirección.

Asimismo, se entregará el Premio Valdearenas, como reconocimiento a una labor de difusión, promoción o divulgación del mundo del cortometraje; cuatro Premios Costa Quebrada, otorgados a las categorías especiales -Social y Dirección Novel- o por los Jurados especiales -Joven y de la Crítica-; así como tres Premios Dunas de Liencres, concedidos por el Jurado Internacional al mejor cortometraje cántabro, nacional e internacional.

JURADOS

El director-fundador del Festival Internacional de Cortometrajes 'Leiria Film Fest', Bruno Carnide; la actriz Elisabet Terri; el productor y director en Fargo Films, Jose Pozo; el creador de Bausan Films, S.L. Loris Omedes y la actriz y directora del Festival internacional de cine de Gáldar, en Gran Canaria, Ruth Armas, integrarán el Jurado Internacional del festival.

Por su parte, el Jurado Joven estará compuesto por el fundador de Co. Cinema, Daniel Villaseñor; el fundador de La Llave Azul, Jesús Choya y la directora y guionista Marieta Caballero; mientras que el Jurado de la Crítica lo formarán la crítica de cine Beatriz Martínez Gómez; el presidente del Centro Regional de Audiovisuales de Cantabria, Javier Collantes y el periodista Pelayo López.

Además, el director de fotografía Alfonso Sanz Alduán; el compositor Arnau Bataller; el director Fernando Colomo; el crítico Javier Olivares; el creador de efectos especiales Juan Antonio Écija; el productor Loris Olmedes; el director artístico Marcelo Pachecho; el montador Nacho Ruiz Capillas; el caracterizador Paco Rodríguez Frías; el estilista Pepe Reyes y directora de reparto Rosa Estévez, participarán en la VIII edición del Festival internacional de cortometrajes 'Piélagos en corto' como expertos en las nominaciones.