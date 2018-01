Comités de Edesa Industrial y Geyser-Gastech convocan asamblea de trabajadores y concentración el viernes en Arrasate

Ese mismo día, ambos comités tienen previsto comparecer públicamente en la casa de cultura de Arrasate a partir de las doce del mediodía para explicar la situación y las vías para una posible solución. Previamente, a las once, está prevista una asamblea de trabajadores para informar, en primer lugar, a la plantilla de la posición de los comités de empresa y, tras la comparecencia, se concentrarán en Arrasate.

Las mismas fuentes han señalado que, por ahora, no hay interlocución con la empresa y que tienen conocimiento de que la documentación del ERE está en los grupos pero todavía no se les ha notificado a los comités, por lo que todavía no se abrirá el periodo de consultas.

Fuentes de los comités han indicado que el actual proyecto está "acabado" porque "la empresa así lo ha decidido" y que, por tanto, hay que buscar "alternativas externas" que pasarían por atraer a nuevos inversores.