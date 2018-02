Kursaal de San Sebastián logra un volumen de negocio de 3,6 millones y un superávit de más de 900.000 euros en 2017

En rueda de prensa en San Sebastián, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, y el gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, han dado cuenta de los resultados de este recinto, tras la reunión que ha mantenido el consejo de administración de este espacio, que aspira a que 2018 sea "uno de los mejores años congresuales" de su historia.

Goikoetxea ha destacado que 2017 ha sido "un buen año" para el Kursaal, con un incremento del 128% en las convenciones y del 36% en las jornadas. Además, la facturación de su actividad cultural, con 137 espectáculos y conciertos en pasado año, ha experimentado un crecimiento del 2,19%.

El gerente del Kursaal ha indicado que las inversiones para la renovación de este palacio de congresos podrán seguirse financiando "casi en un 80% con los superávit obtenidos".

Respecto a la actividad de 2018 ha destacado la celebración de encuentros científicos como la Graphen Week, así como la reunión de la Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALE), a la que se espera asistan 200 parlamentarios, o la 13th European Molecular Imaging Meeting.

Además, ha puesto en valor la fachada pantalla LED del Kursaal, inaugurada el pasado septiembre con un coste de 380.000 euros, que permitirá mostrar la imagen de congresos o jornadas que acoja este recinto.