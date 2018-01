El PNV da por roto el pacto con el PSE en el gobierno de Irun, la segunda ciudad de Gipuzkoa

El propio, Xabier Iridoy, que también es portavoz del PNV en el Ayuntamiento, y el presidente de la Junta Municipal jeltzale de Irun, Lander Ugartemendia, han responsabilizado al alcalde de la crisis de gobierno abierta en el municipio. De momento, no han aclarado cómo se va a realizar su salida del ejecutivo municipal.

Iridoy ha recordado que las relaciones entre los socios no han sido fáciles en ningún momento, de lo que ha culpado a Santano, al que ha acusado de no compartir información con sus socios y de "faltar a su palabra".

Mientras, Santano ha explicado que se ha llegado a "una situación insostenible". "La confianza", ha recalcado, "es la base de cualquier acuerdo. Y esa confianza en Xabier [Iridoy] se ha venido erosionando en los últimos tiempos hasta llegar a un punto de no retorno. No puedo mantener mi confianza en uno de mis delegados si éste llega a acuerdos que, reconoce, no tienen informes técnicos previos que los sostengan". El alcalde se refiere al anuncio que el pasado 12 de enero hizo Iridoy asegurando que Korrokoitz [una zona de Irun] cuenta ya con el acuerdo para la nueva ordenación.