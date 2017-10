Villadelprat, testigo 'ilocalizable' de Hiriko: "Yo no me escondo"

El pasado viernes, en la tercera sesión del juicio mercantil por la quiebra de la entidad "sin ánimo de lucro" Afypaida, la matriz del proyecto Hiriko que se tragó 18,9 millones de euros en ayudas públicas, tuvieron más protagonismo las ausencias que las presencias. La más significativa fue la del catalán Joan Villadelprat, quien había sido presentado como un testigo fundamental para explicar las relaciones entre los tres proyectos que conformaban el sueño automovilístico del PNV para Álava, el circuito Arakamendi, el equipo que aspiraba a la Fórmula 1 Epsilon-Euskadi que él dirigía y el propio coche eléctrico Hiriko. "No se le ha podido localizar", titulaba 'El Correo'. "N o hay constancia de que se le haya notificado su citación", escribía 'Efe'.

La inclusión de Villadelprat en la lista de testigos del procedimiento mercantil de Hiriko se programó para el 29 septiembre en la vista previa del juicio, celebrada el 15 de septiembre. En dos semanas, el juzgado de Vitoria no ha logrado localizarlo en el domicilio que le constaba en los archivos, según explican fuentes judiciales.

Se da la circunstancia de que Villadelprat no es precisamente un desconocido. Desde hace años, el impulsor de Epsilon es comentarista de Fórmula 1 en medios de comunicación muy conocidos y es uno de los personajes del mundo del motor más activos en redes sociales. De hecho, este mismo fin de semana, cuando aparentemente se hallaba ilocalizable, participó en programas de radio de emisoras generalistas y ha difundido decenas de mensajes sobre el gran premio de Malasia en Twitter.

Eldiarionorte.es se ha puesto en contacto con Villadelprat por vía telefónica y el aludido se ha mostrado tremendamente sorprendido por esta circunstancia. "Yo no me escondo en ningún momento", ha manifestado. Y añade: "Yo no tengo ni idea del juicio. No he recibido absolutamente ninguna citación". De hecho, no es que eluda a la Justicia precisamente: Villadelprat ya ha pisado en dos ocasiones anteriores los juzgados de Vitoria, en el juicio mercantil de Epsilon - fue condenado a devolver 900.000 euros- y en la pieza penal por la creación de Epic Racing - de la que salió absuelto-.

Las tres acusaciones -administración concursal, Fiscalía y Abogacía del Estado- coinciden en insistir en la declaración de Villadelprat. Entienden que es un testigo clave para explicar algunas operaciones como la polémica compra por parte de Afypaida por 600.000 euros de un monoplaza de Epsilon tasado en 60.000 e insistirán ante la juez María Teresa Trinidad Santos en que se reitere la citación. "Ninguno renunciamos", explican desde las acusaciones.

Otro testigo clave, el exdirector técnico de Hiriko y antes de Mercedes-Benz, Armando Gaspar, tampoco ha pasado por el juzgado aún a pesar de que los acusados, principalmente Iñigo Antia, le señalaron como responsable de algunos movimientos económicos en Afypaida, incluida la adquisición del coche de los 600.000 euros. Gaspar reside actualmente en Alemania y el juzgado ha programado una videoconferencia para llevar a cabo el interrogatorio. La burocracia internacional para sustanciar una operación que cualquier ciudadano resuelve en segundos con un teléfono o un ordenador no permitirá resolver la videoconferencia en menos de un mes, según explicó la propia juez en la segunda sesión del juicio.

Este martes se reanuda el juicio mercantil de Hiriko con la cuarta jornada de trabajo, en la que se ha previsto la comparecencia de varios testigos. Esta semana habrá sesión doble, ya que también hay convocada vista para el viernes. Antes de que el caso quede visto para sentencia, han de comparecer también los peritos, tanto los de las acusaciones como los de las defensas.