El PNV sale en tromba contra las encarcelaciones de Junqueras y siete exconsellers

El PNV se ha lanzado en tromba contra las encarcelaciones del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y siete exconsellers. Para el lehendakari Iñigo Urkullu, la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelar a los exmiembros del Govern es "la peor que se podía haber adoptado" tanto por su "desproporcionalidad" como por "lo contraproducente que puede ser".

Desde Quebec, donde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno vasco cree que la decisión constata la “judicialización de la política", por lo que ha insistido en la necesidad de que se desarrollen "políticas a favor de la cohesión social.

Mientras, el responsable de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, ha solicitado la destitución del fiscal general porque “en lugar de contribuir a propiciar vías de solución a un conflicto político se ha erigido en agente activo de su agravamiento”. Mediavilla, quien ha leído una declaración del EBB, la ejecutiva del PNV, en contra de la orden de prisión, ha señalado que con esta decisión las relaciones de su partido con el PP y el Gobierno "siguen en la misma línea de enfriamiento en la que se encontraban hasta hace unas horas. Frialdad y distanciamiento claro".

Mediavilla también ha adelantado que el PNV va a volver a analizar si acude o no a la manifestación convocada para el próximo sábado en Bilbao contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña por EH Bildu, los sindicatos nacionalistas y Gure Esku Dago. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, había anunciado que no participarían, pero a la vista de la orden de prisión, los jeltzales se van a repensar si acuden o no. Para el PNV, “la situación catalana y el conflicto político que allí se vive no van a encontrar vías de arreglo y solución a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos, sino con diálogo, con política, con negociación y, en última instancia, respetando la voluntad de la ciudadanía catalana expresada libre y democráticamente". En esta línea de crítica, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar ha denunciado que decisiones como la orden de ingreso en prisión o la intervención de la autonomía catalana están obligando a los nacionalistas a compartir “un espacio irrespirable", en el que también se están poniendo "límites" al autogobierno vasco.

Egibar, quien ha calificado de "barbaridad" la decisión de encarcelar a los exmiembros del Govern, también ha criticado la decisión del Gobierno central de intervenir la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución. A su juicio, esto supone "una usurpación ilegítima" de la autonomía de Cataluña. “El Estado español no cumple unos estándares mínimos de calidad democrática".

A su juicio, la reacción del Estado español ante el proceso independentista de Cataluña no sólo afecta a esa comunidad autónoma, sino que también puede tener una "relación directa" con lo que ocurra en un futuro en Euskadi.

Egibar, que ha aludido al debate iniciado en el Parlamento autonómico sobre la reforma del autogobierno vasco, ha vaticinado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "también está poniendo un techo y un límite al debate" que sobre este asunto se está produciendo en la Cámara vasca.

"Se están cerrando todas las puertas, queriendo hacer ver que la única posibilidad de crecimiento en el autogobierno es la que pueda caber en el pensamiento único del PP, el PSOE y Ciudadanos", ha advertido.