La dirección de Podemos decide mantener el expediente contra Laura Pérez a pesar de la amenaza de escisión

Con la intención de ofrecer una imagen de normalidad y de “trabajo ordinario”, la dirección de Podemos en Navarra ha decidido guardar silencio oficial ante el desafío lanzado por cuatro de sus siete parlamentarios forales de abandonar el grupo de Podemos si continúa adelante el expediente contra la ex secretaria general de la formación morada, Laura Pérez. La única respuesta de la dirección del partido, al frente del que Eduardo Santos se situó por 28 votos más que los obtenidos por su antecesora, ha sido la de mantener el expediente que abrió contra la ex secretaria general por, entre otras acusaciones, infringir el código ético de Podemos usando su cargo de parlamentaria en beneficio personal.

La comisión de garantías ofreció a Pérez un plazo de 10 días para presentar su defensa y, transcurrido este periodo de audiencia, aún se tomará entre 15 y 20 días para resolver si la suspensión de militancia de Pérez pasa de cautelar a definitiva. La dirección confía en que, sin retirar el expediente, el proceso para su resolución se dilate algo en el tiempo y esta circunstancia permita que las aguas vuelvan a su cauce en Podemos.

De momento, a pesar de que la dirección del partido le ha pedido que renuncie a su acta de parlamentaria y le ha cesado de sus cargos como portavoz o miembro de diversas comisiones, Laura Pérez continúa desarrollando con normalidad su labor parlamentaria. También lo hacen los compañeros que, junto a ella, exigieron la retirada del expediente: Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo. La parlamentaria Tere Sáez, por su parte, ha señalado en un comunicado que ella no es partidaria de que se retire el expediente contra la ex secretaria general. “A quien menos beneficiaría que se retirase ahora el expediente es a la propia Laura Pérez. Confío en que la comisión de garantías hará su trabajo de la forma más rigurosa y profesional posible, y a ello tenemos que atenernos”, ha indicado Sáez.

La parlamentaria no parece tampoco partidaria de abandonar el grupo de Podemos si la dirección no retira el expediente a Pérez. “Soy parlamentaria porque así lo quisieron las bases de Podemos, primero, y la ciudadanía que votó después. Firmamos un acuerdo programático que propiciase el cambio y a eso es a lo que debemos fidelidad”, ha expresado Sáez. No obstante, la parlamentaria no ha ahorrado críticas hacia la dirección actual del partido. La forma en que se comunicó el expediente a Pérez “no ha sido limpia, ni democrática, sino más bien políticamente torpe”, considera esta parlamentaria.