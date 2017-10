Catalá avisa: si hay declaración de independencia en Cataluña el Gobierno adoptará "todas las medidas" a su alcance

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado un escenario en el que se declare la independencia de Cataluña por no tener "competencias" la Generalitat, aunque, de producirse, ha advertido de que el Ejecutivo adoptará "todas las medidas" a su alcance "para garantizar que se cumplen las leyes".

En declaraciones a los periodistas, coincidiendo con la inauguración de un curso de la Escuela del Ministerio Fiscal, ha tildado de "falacia" que se pretenda llevar a cabo una declaración de independencia "con un soporte de absoluta ilegalidad".

"Las normas del Parlamento de Cataluña fueron suspendidas y todo lo que de ahí se derive son planteamientos al margen de la ley", ha recordado a este respecto.

ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Con todo, ha admitido que el Gobierno no puede "evitar" que se haga esta declaración. No obstante, ha insistido en que no tendrá "ninguna validez". "Y en un Estado de Derecho se tomarán todas las medidas para garantizar que se cumplen las leyes", ha apostillado.

En la misma línea, ha recordado que el Ejecutivo tiene "todas las herramientas para actuar" y evitar que "una minoría radical que apoya al Gobierno de la Generalitat" pueda "imponer" lo que ha calificado de "disparate" y un intento de "fracturar" a la sociedad catalana y "por extensión" a la española.

DISCURSO DEL REY

Por otra parte, ha destacado "el valor institucional y emocional" del discurso del Rey, Felipe VI. Especialmente, ha subrayado "la firmeza" y el "compromiso con los valores democráticos, con nuestra Constitución y con las reglas de convivencia".

Catalá ha apelado también a "la unidad" que simboliza la Corona, "que articula las relaciones de todos los poderes públicos", ha añadido para refrendar la importancia del discurso del Rey.

DECLARACION DE TRAPERO

Por otra parte, sobre la citación hecha por la Audiencia Nacional para este viernes, entre otros al major de los Mossos de d'Esquadra,Josep Lluís Trapero, Catalá ha dicho que forma parte "del normal funcionamiento de un Estado de Derecho" ante un delito "muy grave".

Mientras, sobre las cargas policiales, ha asegurado que la actuación de los agentes fue "proporcional" y que lo hicieron siguiendo "una orden judicial y para garantizar la convivencia". "Nos defienden a todos, defienden nuestros derechos y libertades", ha añadido.

Frente a esta actuación policial, ha denunciado "las presiones, amenazas y acoso" hacia agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, de los que ha dicho que su labor es "garantizar el cumplimiento de las normas".