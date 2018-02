El PSOE enfría la reforma electoral en su primera reunión con Ciudadanos

La primera reunión de Ciudadanos con el PSOE para abordar la reforma electoral que quiere impulsar con Unidos Podemos no ha logrado ningún avance concreto. Los socialistas han enfriado las expectativas del partido de Albert Rivera, que se ha mostrado "sorprendido" por la actitud de sus interlocutores.

"Nos ha sorprendido de alguna forma la respuesta de la delegación socialista, que nos ha dicho claramente que la reforma del sistema electoral no es una prioridad para el PSOE", ha expresado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en su comparecencia en el Congreso tras el encuentro que se ha prolongado durante algo más de una hora.

La delegación socialista, encabezada por Margarita Robles, ha puesto sobre la mesa otros temas que considera más importantes para esta legislatura, algo que no ha sido del agrado de Ciudadanos al considerar que era una manera de "condicionar" ya de entrada un posible acuerdo.

"Vamos a seguir hablando para ver si puede haber un cambio de postura y que esto se convierta en una prioridad para el PSOE", ha señalado Villegas, que espera una modificación de lo que entiende es una primera posición de "bloqueo" de unos cambios mínimos en la LOREG que quieren impulsar Ciudadanos y Unidos Podemos para mejorar al menos la proporcionalidad. "N o queremos pensar que el PSOE vaya a instalar en el inmovilismo, que se vaya a quedar en una ley del siglo pasado", ha agregado el dirigente.

Pero los socialistas han sido muy duros con la formación de Rivera, a la que han acusado de buscar solo el "foco mediático" y de estar con la "calculadora" de escaños por encima de las necesidades de los españoles. La portavoz del PSOE ha asegurado que la reunión se ha desarrollado con "franqueza": "Les hemos transmitido que nos parecía sorprendente que un partido como Ciudadanos que está bloqueando todas las iniciativas con contenido social esté más preocupado en buscar reformas electorales para incrementar el número de escaños".

El PSOE ha planteado una serie asuntos que considera han de abordarse de manera inmediata, aunque en sus declaraciones públicas se han mostrado dispuestos a tratar la reforma electoral que quieren impulsar Ciudadanos y Unidos Podemos. Entre otros asuntos, los socialistas han puesto encima de la mesa la renovación de RTVE y el fin de los vetos a las iniciativas de la oposición que el Gobierno saca adelante con la mayoría en la Mesa del Congreso de PP y Ciudadanos.

En el partido de Rivera no ha sentado bien la estrategia del PSOE y entienden que es una forma de "poner excusas" para no unirse a un posible acuerdo. Villegas ha asegurado que el PSOE no ha hecho "ninguna propuesta" sobre reforma electoral durante la reunión y ha criticado que haya propuesto otros asuntos "que les separan" como las citadas "condiciones previas" para negociar.

Las dos formaciones se han emplazado a seguir hablando, aunque Ciudadanos ve a los socialistas en el "inmovilismo". La portavoz socialista ha dejado claro que el marco de esa negociación tiene que ser la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley electoral, que, ha insistido, impulsaron los socialistas.

Una subcomisión "paralizada"

Sin embargo, Ciudadanos y Unidos Podemos se quejan de que esa subcomisión está paralizada. Robles ha admitido que no es "ágil"; pero ha insistido en que un asunto "tan complejo" como la reforma electoral debe abordarse en el ámbito parlamentario y no en "reuniones improvisadas" que, a su juicio, solo buscan el "foco mediático". "Si hay algún grupo más abierto al diálogo es el nuestro, pero si hay que avanzar tiene que hacerse en el ámbito de la subcomisión, que es donde se tienen que crear los consensos". El PSOE se escuda en la necesidad de que el PP esté en el acuerdo para que pueda salir adelante.

Robles ha reiterado, además, que lo primero en lo que tienen que centrarse los grupos respecto a las modificaciones del sistema electoral es en lo que "interesa" a los ciudadanos. Así, se ha referido a la eliminación del voto rogado, del voto de las personas con discapacidad, de las listas desbloqueadas o de las listas cremallera por las que aboga el PSOE.

"Primero aquello que importa a los ciudadanos y después los intereses partidistas que tienen que estar subordinados a los de las personas", ha enfatizado Robles, que ha repetido varias veces que Ciudadanos solo ha hecho un "planteamiento genérico".

A pesar de que los socialistas llevaban en su programa electoral la promesa de "mejorar de la proporcionalidad", consideran ahora que no es un aspecto "prioritario" y lamentan que Ciudadanos y Unidos Podemos antepongan el "reparto de escaños" a otros asuntos. No obstante, Robles ha justificado que los socialistas pueden hablar desde la "autoridad moral" que les da, según ha dicho, que "el PSOE no va a cambiar prácticamente el número de escaños" independientemente del sistema electoral que se pusiera en marcha.

El PSOE ha cargado especialmente contra los de Rivera a los que ha acusado de apoyar al Gobierno "sistemáticamente" en los vetos a las iniciativas de carácter social, de ralentizar la actividad parlamentaria con ampliaciones "sine die" de los plazos de enmiendas y de bloquear la renovación del consejo de administración de RTVE.