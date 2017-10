En Comú retira la moción que pedía al Gobierno no usar el 155 en Catalunya

El portavoz de En Comú en el Congreso, Xavier Domènech, ha retirado in extremis la moción presentada por su grupo para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que no aplique el artículo 155 de la Constitución que supondría la intervención de la Generalitat. La iniciativa estaba abocada al fracaso después del rechazo del PSOE, pero desde En Comú apuntan a que el motivo de la retirada de la moción ha sido el discurso del presidente catalán, Carles Puigdemont, que ha suspendido la declaración de independencia.

La decisión se ha tomado minutos antes de que comenzaran las votaciones en el Pleno del Congreso. Poco después del discurso de Puigdemont. El debate sobre la moción se producía literalmente a la vez que el Parlament conocía la decisión del president.

La moción señalaba: "El Gobierno español ha actuado de forma negligente ante la mayor crisis política desde 1978". El portavoz catalán pedía además al Congreso el impulso de "un espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas" pero también "entre los gobiernos catalán y español, para encontrar la vía democrática que ponga fin a la larga crisis territorial que estamos viviendo".

El PSOE había rechazado ya por la mañana apoyar esta moción, tal y como informaba eldiario.es. Patxi López, encargado de defender la posición del PSOE en el debate, había trasladado al grupo socialista durante una reunión su voto negativo. Ni siquiera estaban abiertos a negociar enmiendas. El PSOE también ha retirado del orden del día la reprobación a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que iba a ser votada este miércoles.

Durante el debate en el Congreso, Domènech había apuntado: "La DUI no es la solución, pero no lo será tampoco responder con más represión. Agrandará el conflicto y ustedes lo saben. Agrandará la grieta entre Catalunya y España. En un momento en el que cada uno habla a los suyos es momento de hablar para todos. Aquí y allí".

En un mensaje dirigido a ambos gobiernos, el portavoz de En Comú zanjaba: "Pedimos que dialoguen. Y si no, márchense. Porque estarán actuando contra el bien de España". El discurso de Puigdemont, con apelaciones al diálogo, ha sido la justificación para retirar la moción.

Durante el debate Domènech ha tenido que escuchar los reproches de los grupos mayoritarios. Los de PP y Ciudadanos estaban previstos en el guion. Pero el hoy portavoz socialista, Patxi López, también ha sido contundente en sus palabras.

"¿No se dan cuenta del desgarro que producen a millones de personas, que les están rompiendo por dentro? No podemos permanecer impasibles. No podemos permitirlo", ha arrancado López. El diputado vasco ha considerado lo que ocurre en Catalunya "de extrema gravedad". Algo que no admite "medias tintas ni ponerse de perfil ni transacciones", sino "posiciones claras y nítidas".

"Exigimos legalidad, espacio constitucional y estatutario para cambiarlo porque es allí donde todo es posible y fuera de él no es posible nada", ha señalado.

López ha defendido que la solución es la comisión de estudio para una reforma territorial que ha planteado el PSOE y que cuenta, de momento, con el apoyo de PP y Unidos Podemos-En Comú-En Marea.

Una comisión que todavía necesita tiempo para echar a andar y que rechazan grupos como Ciudadanos y ERC, pero también el PNV.