El País, La Razón, ABC y El Mundo acusan a Podemos de "amparar y justificar la violencia" por no ver terrorismo en la agresión de Alsasua

No considerar que la agresión de Alsasua sea terrorismo y que el encarcelamiento de Andrés Bódalo sea desproporcionado han llevado a medios como El País, La Razón, ABC y El Mundo a acusar a Podemos de complicidad con la violencia.

El asunto, además, ha protagonizado una tercera parte de la entrevista de Carlos Alsina al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en Onda Cero. Iglesias en la entrevista ha defendido que no se llame terrorismo "a cualquier cosa para no banalizarlo":

El partido de Pablo Iglesias, junto con IU, Equo, En Marea, En Comú, ERC, PNV, PDeCAT y Bildu ha firmado un manifiesto en el que se rechaza que la agresión de Alsasua sea terrorismo. La misma tesis que ha expresado este viernes la Audiencia de Navarra, discrepando de la Audiencia Nacional.

En el manifiesto, los 89 diputados y senadores piden "que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad" y que se elimine "la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los tres jóvenes.

El País, así, hace la siguiente interpretación en su editorial de este viernes, titulado Podemos y la violencia: "Ahora, Podemos equipara a los agresores con las víctimas con el argumento de que, al ser procesados por terrorismo, los acusados son objeto de una persecución injusta. Afirmar que “son tan víctimas” como los guardias civiles agredidos es una comparación indigna. Se puede discrepar de una calificación jurídica, pero la propia justicia tiene mecanismos para expresar esas discrepancias. No se trata de un hecho aislado. Podemos también insiste en convertir a Andrés Bódalo, condenado por agredir a un concejal, en supuesta víctima de una persecución política. Pensábamos que los tiempos en los que se amparaba y justificaba la violencia habían pasado a la historia. Desgraciadamente, no lo parece. Es urgente que Podemos rectifique".

Es una línea editorial parecida a la expresada por otros medios escritos.

El Mundo, en un editorial titulado La inaceptable equidistancia de Podemos con las víctimas, suscribía este jueves: "El amparo de Podemos a los presuntos responsables de esta agresión –al igual que ocurre con Bódalo– constituye un gravísimo error porque implica seguir confundiendo a las víctimas con sus verdugos. Y en democracia, cabe recordar, no tiene cabida ningún discurso que legitime la violencia, ya sea de forma explícita o subrepticia. Podemos debe corregir esta deriva".

La Razón, titulaba su editorial Podemos se alinea con los matones proetarras para afirmar: "Una vez más asistimos al discurso de la equidistancia entre verdugos y víctimas tan conocido en el País Vasco, que no es otra cosa que una enmascarada complicidad con ETA y su mundo. Porque Pablo Iglesias y Podemos se alinearon ayer con una parte y no con la otra y dieron por buena su versión y no la de la Justicia democrática. Así de simple y así de repulsivo".

El corresponsal en Londres de ABC y columnista habitual, Luis Ventoso, mezcla la posición de Podemos sobre Alsasua con el ataque de Londres, y concluye: "Si parafraseásemos su léxico de ayer frente a Rajoy, diríamos que a Iglesias "se la bufa" el terrorismo. Solo se acerca a ese drama para abrazar a verdugos implacables que han hecho una reconversión exprés a hombres de paz. Le vendría tomarse un café con los hijos de algunas víctimas, o leer "Patria". Limpiarse la roña del alma".