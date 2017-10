El PP señala que "todo es una farsa, como la manipulación de que haya 800 heridos"

El coordinador general del Partido Popular asegura que "el Gobierno no va a dar un paso atrás" y le piden a Puigdemont que "vuelva al Estatut y a la Constitución"

Martínez Maillo apunta que "el Gobierno no va a dar ni un paso atrás" pero puntualiza que en el comité del partido "no se ha hablado del artículo 155" de la Constitución como próximo paso a dar

"No hubo referéndum de autodeterminación. No hubo urnas ni papeletas. Solo una gran farsa con unos cubos que nos han montado: Un gran pucherazo. No vamos a entrar a valorar los resultados", ha comentado el dirigente popular