Pedro Sánchez: "Creo saber humildemente lo que necesitan el PSOE y la izquierda para renacer"

Con la canción 'Color Esperanza' de Diego Torres de fondo y gritos de "no es no" ha entrado Pedro Sánchez en el Teatro Fernando de Rojas en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) que se ha quedado pequeño para acoger a los cientos de personas que han acudido a la presentación de su proyecto 'Somos Socialistas. Por una nueva socialdemocracia'. Con un marcado viraje a la izquierda, Sánchez ha asegurado que no se trata de un "giro", sino de recuperar la esencia que nunca debió perder el PSOE. "Queremos que vuelva a ser el partido de la izquierda de este país".

Sánchez, que ha reiterado que no es el mismo que hace dos años y medio, cuando se hizo con el poder de Ferraz, ha asegurado que ahora sabe lo que necesita la izquierda para arrebatar el poder al PP. "Creo saber humildemente lo que necesitan el PSOE y la izquierda para renacer", ha expresado.

El exsecretario general propone "una gran alianza de fuerzas de izquierdas que ponga fin al austericidio". "Las grandes transformaciones no podemos hacerlas solos. Necesitamos a otras formaciones", ha admitido Sánchez, que ha asegurado que no son "nostálgicos del bipartidismo". "Aceptamos la complejidad actual", ha apostillado. "Decimos no a Rajoy porque decimos sí a ser la fuerza vertebradora de este país". Sánchez ha defendido que el PSOE "debe ser un partido autónomo de las injerencias de poderes económicos que no responden a los ciudadanos".

Los intervinientes que han participado antes que él han asegurado que este es un proyecto colectivo, sin "personalismos": "Discrepo radicalmente de aquellos que dicen que una cosa es el qué y otra cosa el quién porque la política la hacen las personas", ha expresado Sánchez, que pretende que el documento que ha presentado este lunes incorpore aportaciones a través de las redes sociales, la web y los debates con militantes.

Sánchez estaba acompañado de la mayoría de diputados del "no", excepto los del PSC y el balear Pere Joan Pons- y de algunos de que fueron miembros de su ejecutiva, como la asturiana María Luisa Carcedo, Ibán García del Blanco y Adriana Lastra. También estaban algunos de los dirigentes más fieles al exsecretario general, como José Luis Ábalos o el madrileño Daniel Viondi. El acto ha sido una demostración de músculo, como los que está celebrando últimamente, de militancia, pero con apenas peso orgánico. Sánchez quiere ser el candidato de los militantes frente a los 'aparatos' que para él representan Susana Díaz y Patxi López.

Odón Elorza ha sido el encargado de presentar el acto. "El documento no nace en el vacío, este proyecto es consecuencia de la acción de rebeldía democrática de miles de socialistas que decidieron unirse", ha expresado el diputado vasco, que ha mencionado a las plataformas de militantes que se constituyeron para reclamar un congreso inminente tras la caída de Sánchez y que ahora le apoyan. "Pedro Sánchez no está solo. Tiene un equipo, un gran equipo competente".

Todos han tenido palabras para quienes se han quedado fuera del teatro -han habilitado la sala contigua en la que unas 300 personas han seguido el acto a través de una pantalla-. "Nos hemos vuelto a quedar cortos", ha dicho Elorza. "Hay un clima de retorno del entusiasmo", ha expresado José Félix Tezanos, director de la Fundación Sistema, que ha participado en la redacción del documento. Tezanos ha abogado por un partido en el que los militantes no sean "siervos o súbditos a los que se pide que callen, se resignen y no rechisten".

Manuel Escudero, encargado de la parte económica del texto, ha asegurado que no representa un giro a la izquierda sino que el PSOE debe reencontrarse con sus "principios". "Nuestro no es un sí a la lucha contra la corrupción, a la igualdad (...) un sí a la transformación, a la izquierda razonable, sensata y sin estridencias", ha dicho Margarita Robles. "Tenemos que apoyar este proyecto de cambios, este proyecto ganador", ha sentenciado. La exministra Cristina Narbona ha enfatizado que "es hora de decir sí a un progreso seguro, justo y duradero".