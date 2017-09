Los ultras cercan la asamblea de Unidos Podemos sobre Catalunya por escasez de Policía, según la organización

Una concentración de 300 ultras en las puertas del pabellón Siglo XXI donde se ha celebrado la asamblea en favor de un referéndum pactado en Catalunya ha obligado a cerrarlo por motivos de seguridad. La organización ha cerrado las puertas y no dejaba salir a los asistentes y periodistas, con la instrucción de que si salían no podían volver a entrar. Varios de los intervinientes han achacado al traslado masivo de Policía a Catalunya la escasez de efectivos para proteger el acto.

La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha sido agredida a mediodía por los ultras, según fuentes de la organización. Aseguran que le han lanzado una botella y que ha llegado a golpearle, pero que se encuentra bien y sin lesiones.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha confirmado la agresión a través de Twitter: "El Gobierno confirma que la policía está en Cataluña. Es su responsabilidad", ha comentado.

Fuentes de la organización aseguran a eldiario.es que la policía les ha explicado que no tienen efectivos suficientes para garantizar la seguridad de quienes abandonan el recinto porque muchos están en Catalunya. En este sentido se ha pronunciado también el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y Jaume Ciurana, portavoz del Grupo Municipal del PDeCat en Barcelona.

Así que nada, estamos rodeados de nazis por defender la democracia y no podemos salir porque el Estado no tiene efectivos. Genial.

En @carlescampuzano em diu que no poden sortir de l'assemblea de Saragossa. No hi ha prou policia per protegir-los. Són tots a BCN.