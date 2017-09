"Esto ya no va de independencia sí o no. Va de hacer frente a lo que estamos viviendo"

El coordinador general de Catalunya en Comú y portavoz de la confluencia catalana en el Congreso, Xavier Domènech, atiende a eldiario.es poco después de que su grupo haya abandonado el Pleno del Congreso en protesta por la actuación policial de esta mañana, que ha deparado una docena de detenciones y el registro de instalaciones de la Generalitat. Domènech acusa al Ejecutivo de aplicar el artículo 155 de la Constitución sin la preceptiva votación de las Cámaras y espera que el PSOE se sume a quienes se sitúan frente al Gobierno de Mariano Rajoy: "Hay que trabajar para salir de esta situación. El que esté, que esté; y el que no esté, que no esté".

Esta mañana han abandonado el Pleno del Congreso, ¿cuál es el motivo?

Hemos visto las noticias que llegaban desde Catalunya y hemos tomado la opción de irnos del Pleno, por un lado, y de convocar una concentración con el resto de compañeros y compañeras del grupo confederal delante de la Puerta de los Leones. Yo luego me iré a Barcelona a coordinar y a ver qué acciones acometemos desde allí y otros compañeros se quedarán para asistir a la comparecencia de Cristóbal Montoro en la Comisión de Hacienda. Creemos que es necesaria una respuesta a las agresiones que se están cometiendo desde el Gobierno del Estado a Catalunya.

En la sesión de control le ha recriminado a Montoro que el Gobierno haya intervenido de facto la Autonomía catalana sin aplicar el artículo 155 de la Constitución. ¿Esto qué supone?

Lo que se ha producido esta semana y la anterior con la intervención de las finanzas de la Generalitat de Catalunya es claramente una intervención del autogobierno. Ellos lo han justificado con un pastiche legislativo que no se aguanta, como una derivada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esa ley es ya de hecho una intervención a todas las Autonomías del Estado, pero es que esa ley habla de controlar el déficit. Han intervenido el conjunto de la economía de la Generalitat. Es una actuación claramente ilegal para no desarrollar el artículo 155 porque tendría que pasar por una votación. No quieren que pasen por las Cámaras legislativas las actuaciones que está haciendo el Estado en relación a Catalunya.

¿Con qué objetivo?

Ayer vimos el porqué. Cuando se pretende que las Cámaras apoyen las políticas del Gobierno del Estado, pierden. Aquellos que dicen defender la soberanía nacional representada en las Cámaras legislativas no se atreven a contrastar sus iniciativas con esa soberanía nacional. Estamos viviendo medidas de excepcionalidad que superan el marco del Régimen del 78. Aquellos que se proclaman defensores de ese Régimen del 78 están rompiendo pactos básicos de aquel proceso constituyente.

El Gobierno se escuda en que las operaciones de la Guardia Civil están ordenadas por jueces. ¿Tenían alternativas?

Había muchísimas alternativas. Una era haber hecho caso a todos los constitucionalistas de signo diverso en lo ideológico y haber pactado el referéndum con Catalunya, y eso constitucionalmente se puede hacer. Otra alternativa era establecer mesas de diálogo- Había miles de alternativas que se llaman hacer política y no esconderse detrás de los jueces. Y este Gobierno ha decidido esconderse detrás de los jueces. Y esto no es política, ni democracia ni es estar a la altura de los tiempos que estamos viviendo.

Están promoviendo una movilización. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Tenemos que ver cómo se desarrollan las próximas horas. Se está produciendo un ataque contra las instituciones catalanas pero también contra las libertades básicas de expresión en Catalunya y en España. Esto ya no va de independencia sí o no; no va de si eres confederalista o federalista. Va de hacer frente a lo que estamos viviendo.

El domingo en Zaragoza van a celebrar la asamblea de cargos electos a favor de un referéndum pactado. PNV, ERC, PDeCAT y Mès ya han anunciado su asistencia. Después de la votación de ayer en el Congreso y de lo ocurrido esta mañana, ¿espera que el PSOE reconsidere su posición y finalmente asista a la asamblea?

Sería bueno que el PSOE asistiera. Sería bueno que lo reconsiderasen y hubiera una representación del socialismo en la asamblea. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para salir de esta situación y acabar con las medidas excepcionales. El que esté, que esté; y el que no esté, que no esté.