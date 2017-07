La tesorera del PP defiende la "total pulcritud" de las cuentas del partido

Carmen Navarro, actual responsable de las cuentas del PP, ha asegurado que el PP tiene una cuentas saneadas gracias a que "siempre más ingresos que gastos". En su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la financiación de los populares, su tesorera ha defendido la "total pulcritud" de su situación financiera.

Esa es la conclusión que se desprendió de la auditoria que Navarro hizo tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Ha aclarado que no fue una investigación, sino una simple auditoría sobre las cuentas: "yo no me dedico a investigar el pasado, sino a gestionar el presente".

Antes de responder a las preguntas de los portavoces, Navarro ha dejado claro que su ánimo de colaboración tenía dos límites: el temporal, porque no iba a contestar a nada fuera de su periodo como tesorera -ejerce desde 2012-, y el judicial, ya que no iba a responder a cuestiones relacionadas con procesos abiertos.

El portavoz del PSOE, Artemi Rallo, le ha preguntado por los casos de financiación que afectan al PP en algunos territorios, como el caso Taula de Valencia. "Lo que haya hecho un grupo municipal no repercute lo que haya hecho el partido", ha dicho Navarro, que ha defendido la "total pulcritud" de las cuentas del PP estatal.

A pesar de la insistencia de Rallo, Navarro se ha negado a contestar a nada relacionado con el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas, un caso en el que está acusada de colaborar para "su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer su observación directa".

Joan Balvodí, de Compromís, también lo ha intentado, pero ha obtenido la misma respuesta. No iba a contestar a nada en atención "al derecho de defensa y por respeto a la justicia".

Durante la intervención del portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, Navarro ha negado que el partido haya entregado sobresueldos a sus dirigentes, aunque ha admitido que algunos de ellos han cobrado "gastos de representación", siempre, ha dicho, "de manera legal y con la correspondiente retención".

Joan Tardá, de ERC, le ha reconocido el esfuerzo por "intentar hacer las cosas mejor", aunque ha asegurado que eso no es suficiente: "los ciudadanos sospechan de ustedes, no les creen". Le ha pedido a la tesorera que "contribuya a la verdad" reconociendo que se hicieron las cosas mal, pero Navarro se ha negado. " Yo no lo puedo decir, yo no estaba en el partido", ha añadido.