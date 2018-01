Una diputada de Ciudadanos mezcla el feminismo con los derechos de los perros

Una diputada de Ciudadanos asegura que cree en la "igualdad de las personas reales". Esto es lo que respondió Melisa Rodríguez en una entrevista a una pregunta sobre si se considera feminista. En lugar de responder sí o no, argumentó su postura así: "Yo creo en la igualdad de las personas reales: mujeres, hombres y seres. Por ello presentamos el proyecto de ley para que los perros sean personas", dijo la parlamentaria. Es decir, mezcló de una manera llamativa el feminismo con los derechos de los perros en una entrevista que ha difundido ella misma.

Y es que Rodríguez defiende que ella cree "en las personas por igual, sin etiquetas". Algo que también rechaza en el caso del animalismo: "Decir que soy animalista sería ponerme una etiqueta y no me gustan las etiquetas". Eso sí, admite que "veo un perrito y me derrito".

Sobre la propuesta parlamentaria de que los animales dejen de ser considerados cosas, destaca que "no se puede tener un ser vivo como si de un bien material se tratase". Pero el texto presentado en el Congreso no contempla que los perros "sean considerados personas", como declara Rodríguez, si no que pasen a ser "seres vivos dotados de sensibilidad".

Siguiendo con el tema de la defensa de los derechos de los animales, la diputada tampoco aclara si es antitaurina. "No es lo que más me identifica. Lo respeto muchísimo pero nunca he ido a una corrida de toros ni me veo yendo", señala Rodríguez.

En el resto de la entrevista, la parlamentaria por Canarias repasa su trayectoria política. También revela por qué se afilió a Ciudadanos: "Cuando Albert Rivera salió a reivindicar desnudo con un cartel, me sorprendió su discurso. Creí en su proyecto y me afilié para aportar".