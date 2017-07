El libro misógino que alojaba en su web el Instituto de Astrofísica de Canarias y ha tenido que retirar

Un centro de investigación público como es el Instituto de Astrofísica de Canarias, dependiente del Ministerio de Economía, alojaba hasta esta mañana en su web las referencias de un libro misógino y machista. A mediodía de este miércoles, lo ha retirado y ya no puede consultarse, tras hacerse eco Hipertextual de algunas de sus afirmaciones. La obra, Voluntad. La fuerza heroica que arrastra la vida, está firmada por el científico Martín López Corredoira, adscrito al instituto, y fue publicada en 2015 por la editorial Áltera.

La publicación, denunciada a través de Twitter, incluye un capítulo titulado 'La cosa esa de ser mujer' que afirma, entre otras cosas, que hay "cierta verdad de fondo" en que "todas las mujeres son unas putas" o que "la más temible y arrolladora máquina bélica en la guerra de los sexos es la lágrima femenina".

Estas páginas están repletas de enunciados misóginos y machistas: "la mujer tiene muchas políticas, pero una principalmente: la conquista del hombre [... ] Si a la mujer no le van las cosas como quiere, cierra el grifo de la satisfacción sexual de su compañero. Un decir: 'si no haces lo que yo quiero, no tienes tu ración de sexo conmigo esta noche'. Esto es un mecanismo represivo puramente animal e instintivo", recoge Hipertextual entrecomillando frases de la publicación, en la que el científico afirma que "la timidez y la autoestima lo son con frecuencia en mujeres de pechos pequeños".

López Corredoira también califica a las feministas como "verduleras de pueblo que no atienden a razones" y defiende su tesis sobre el punto de partida de que su "visión es bastante prejuiciosa y se basa en un punto de vista masculino".

El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) manifestó primero en su cuenta de la red social Twitter que " no comparte en absoluto, por ir en contra de sus políticas de igualdad, las opiniones sobre las mujeres de López Corredoira". Horas después, el centro ha decidido retirar de su web la referencia a la publicación y tampoco puede consultarse ya el perfil del científico adscrito al centro.