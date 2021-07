Canarias reclama al Gobierno español fondos de la UE para menores inmigrantes

Santa Cruz de Tenerife, 6 jul (EFE).- La consejera canaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha manifestado este martes que se intenta que el Gobierno español reconozca que parte de los fondos europeos para inmigración corresponden a las islas para atender a los menores inmigrantes.

En comisión parlamentaria la consejera ha señalado que la UE ha dejado "claro" que parte de los fondos que ha recibido el ejecutivo español deberían haber llegado para la atención de menores inmigrantes en las comunidades autónomas.

Noemí Santana espera que se llegue pronto a una solución, y ha recordado que el gasto de Canarias en atención a menores inmigrantes no acompañados ronda los 70 millones de euros.

La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Cristina Valido, que preguntó a la consejera por las acciones formativas y de ocio tendentes a la integración de los menores inmigrantes en los centros y con qué ratios de personal, ha afirmado que hay poco personal para la atención de este colectivo.

Cristina Valido, anterior consejera de Derechos Sociales, ha comentado que no se puede ser solidario y comprensivo con los menores inmigrantes y a la vez no preocuparse por su atención, y ha criticado que desde el Gobierno español se diga que la frontera de Ceuta es europea y no se habla de Canarias.

La consejera ha reconocido que coincide prácticamente en todo lo expuesto por Cristina Valido, y ha subrayado que en año y medio en Canarias se ha quintuplicado el número de plazas para atender a menores inmigrantes y se han abierto 30 recursos de emergencia, además de llegar a acuerdos con los cabildos.

Ha comentado que gran parte de los menores inmigrantes que llegan tienen entre 16 y 17 años, por lo que hay "escaso margen" para trabajar con ellos, a lo que se suma la barrera idiomática, algo que se intenta solventar con más horas lectivas para mejorar su inclusión social.