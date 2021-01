Cataluña prorroga el confinamiento municipal y las restricciones hasta el día 24

Barcelona, 14 ene (EFE).- El Govern ha prorrogado durante una semana más, hasta el 24 de enero, las actuales restricciones para atajar los contagios de coronavirus, entre ellas el confinamiento municipal diario, así como el cierre de centros comerciales y gimnasios.

Así lo ha anunciado la consellera de Salud, Alba Vergés, en una rueda de prensa junto con el titular de Interior, Miquel Sàmper, ante el crecimiento de la tercera ola de la pandemia, que ha dejado en las últimas 24 horas 4.473 nuevos contagios y 122 fallecidos mientras sigue aumentando la presión hospitalaria, con 497 en las unidades de críticos.

Estas medidas, vigentes desde el pasado 7 de enero, buscan "frenar la curva ascendente" de contagios, cuya transmisión, ha dicho Vergés, "no se acelera pero tampoco se frena" y aún no refleja las consecuencias de las fiestas navideñas.

"Las medidas son duras (...), pero no vemos que este crecimiento que queríamos frenar se haya frenado", ha resaltado la consellera, quien ha subrayado que la presión asistencial en la atención primaria "no para" y los hospitales, en los que hay actualmente 2.541 ingresados por la pandemia, no dejan de sumar casos.

"Aunque no estamos creciendo exponencialmente, estamos creciendo y no podemos mantener este aumento sostenido porque se acaba tensionando el sistema de salud. Hay que pararlo", ha enfatizado.

Por su parte, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha aseverado que, aunque hacer predicciones a "tres o cuatro días vista es francamente complicado", los datos epidemiológicos llevan a un "muy moderado optimismo", porque el crecimiento de contagios no es "exponencial", sino "sostenido y regular".

"Si la situación continúa de esta forma -ha destacado-, seguramente a finales de semana o principios de la próxima podremos conseguir la situación de freno. Es una de las razones por las que tenemos una prórroga de siete días más en las medidas", ha dicho.

Las restricciones incluyen el confinamiento perimetral municipal -con excepciones para ir a trabajar, a la escuela, por emergencias médicas o cuidado de personas mayores-, así como el cierre de comercios no esenciales los fines de semana, mientras que el resto de días solo podrán abrir los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados.

Los centros comerciales permanecerán cerrados, la restauración seguirá con franjas horarias para servir solo durante las comidas y desayunos, la cultura mantendrá las restricciones de aforo y las actividades deportivas y en gimnasios solo estarán autorizadas si se realizan al aire libre.