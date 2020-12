Operarios de Gamesa As Somozas cortan la autovía para pedir carga de trabajo

As Somozas (A Coruña), 21 dic (EFE).- Trabajadores de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas (A Coruña) han cortado esta mañana la autovía entre Ferrol y As Pontes para demandar "carga de trabajo".

Pasadas las 10.30 horas de este lunes, un grupo de operarios han interrumpido el tráfico de la autovía AG-64 a la salida de As Somozas, en una protesta que ha durado en torno a una hora, para rechazar la "deslocalización" que acecha a su producción y pedir "planes de futuro".

Casi dos centenares de empleados -según el comité de empresa- han participado en esta movilización, en la que han quemado ruedas en la rotonda, el día que se cumple una semana de la huelga que iniciaron el pasado lunes, 14 de diciembre.

El presidente del comité de empresa, Sergio López, asegura a Efe que continúan sin tener noticias de la compañía y que seguirán con el paro indefinido y parando la producción y la entrega de palas a distintos compradores hasta que la situación se revierta.

"A día de hoy no tenemos carga de trabajo. Tenemos hasta final de año y poco más", lamenta López, que detalla que están parando la fábrica y haciendo movilizaciones para que se les escuche.

La semana pasada, cuenta, tuvieron una reunión en Madrid con el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Industria, la Xunta, la empresa y representantes de los sindicatos a nivel estatal.

El Gobierno, indica, puso encima de la mesa "facilidades", como dinero a fondo perdido, pero la compañía "no cogió el testigo de esas ayudas, en un principio", ya que están barajando diferentes escenarios, asegura el de UGT.

En este sentido, Sergio López exige a Gamesa que manifieste sus intenciones "de una vez", porque "el tiempo se está acabando" y se está dejando sin trabajo a 240 empleados, lamenta.

Así es como expresan su desacuerdo con una de las decisiones que baraja Gamesa, la de trasladar la producción a Portugal y dejar sin ocupación efectiva a los operarios de la fábrica de As Somozas.

En definitiva, reclaman la realización de las suficientes inversiones destinadas a producir nuevos modelos de palas para aerogeneradores siguiendo la actual tendencia del mercado y rechazan un posible cierre de la planta.