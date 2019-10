Facua avisa de que un hermano del gerente de Magrudis administra otra empresa cárnica "sin registro sanitario"

La organización Facua-Consumidores en Acción ha advertido este miércoles de que un hermano del gerente de la empresa Magrudis, José Antonio Marín Ponce, "figura como administrador único de otra cárnica sin registro sanitario, domiciliada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra".

Se trata de "Pedro Marín Ponce, una de las personas identificadas por la Guardia Civil como trabajador del negocio fabricante de los productos 'La Mechá', causante del mayor brote de listeriosis de la historia de España", según ha indicado Facua en un comunicado.

El equipo jurídico de la organización de consumidores ha puesto este miércoles la existencia de esta sociedad en conocimiento de la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el caso tras la querella presentada el pasado 23 de agosto por la asociación y la denuncia de la Fiscalía, según ha anunciado Facua.

Desde la organización añaden que "la empresa que administra el hermano del que se considera el jefe de la trama es 'Ibérico de Bellota Finca Santa Marta SL'", y su objeto social es "el comercio al por mayor y menor de carne, embutidos y derivados".

De acuerdo a la información difundida por Facua, dicha empresa "se constituyó en Sevilla en enero de 2011, con Pedro Marín Ponce de administrador único, y en agosto de ese año trasladó su domicilio social al polígono industrial La Red, de Alcalá de Guadaíra". Las últimas cuentas anuales que depositó en el Registro Mercantil fueron "las de 2014, cuando declaró un patrimonio neto de 4.652,85 euros, exactamente la misma cantidad que en 2013", según Facua.

Desde la organización de consumidores han destacado además que Magrudis SLU, cuyo "administrador único es el hijo mayor de José Antonio Marín Ponce, Sandro Marín Rodríguez --ambos en prisión provisional sin fianza desde el pasado jueves--, también lleva cuatro años sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil", y, por otro lado, "las últimas cuentas que depositó Elaborados Cárnicos Mario SLU fueron las de 2017".

Desde Facua avisan de que 'Bellota Finca Santa Marta SL' "no sólo lleva cuatro ejercicios sin cumplir con la obligación de depositar sus cuentas en el Registro Mercantil", sino que "tampoco aparece entre las empresas alimentarias dadas de alta en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos en la provincia de Sevilla, algo que también ocurre con Elaborados Cárnicos Mario SLU".

Técnicos de Facua han visitado la nave industrial donde tiene su sede social la empresa administrada por Pedro Marín Ponce, y, "al igual que Magrudis SLU y Elaborados Cárnicos Mario SLU, las dos empresas imputadas junto a José Antonio Marín Ponce y sus hijos Sandro José y Mario --administradores de ambas--, 'Ibérico de Bellota Finca Santa Marta SL' no tiene ningún rótulo que identifique al negocio".

No obstante, la asociación "desconoce si sigue en activo o cesó su actividad, dado que la puerta del local estaba cerrada cuando se realizó la visita, este martes".

Facua recuerda que tanto José Antonio Marín Ponce como sus hijos Sandro y Mario "están imputados" por presuntos delitos contra la salud pública, tres homicidios por imprudencia grave, dos abortos y un número indeterminado de lesiones, "sin perjuicio de que aumenten en el transcurso de la investigación" en el marco de un caso en el que "la magistrada ha admitido ya la personación como acusación de la Junta de Andalucía, que, según ha trascendido, sólo ha planteado delito contra la salud pública", según concluye la organización de consumidores.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado este miércoles que si la empresa del hermano del administrador único de Magrudis no tiene registro sanitario, tal y como ha denunciado Facua, "se procederá al cierre, como es norma y costumbre". No obstante, en declaraciones a los periodistas, Aguirre ha recordado que actualmente es "la jueza la que lleva el tema" y "estará investigando". "Si nos hace un requerimiento a la dirección general de salud Pública se hará a través de la jueza", ha añadido.

El consejero ha señalado que hasta el momento se le ha dado "toda la información" que la jueza ha requerido. Así, ha explicado que "lo único" que han remitido es la "licencia de apertura, ya que todo lo demás, tema de inspección, autocontrol o seguimiento, es del Ayuntamiento".

"La Consejería de Salud aún no ha entrado en la empresa porque no está en su ámbito de competencia", ha manifestado Aguirre, que ha añadido que "tendrá que comunicar la jueza si existe esa empresa, y si existe y está en el ámbito de competencia de la Consejería, miraremos". "Si no tiene es porque nosotros le hemos dicho que no hay registro sanitario, porque eso lo lleva la Consejería", ha concluido.