La madre de Gabriel pide "que no se extienda la rabia" tras la detención de la presunta autora de la muerte

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, ha expresado su gratitud "con todas las personas que se han volcado en la investigación" y "quienes han mostrado sus mensajes de apoyo". Aunque también ha lamentado ver "tantos mensajes de rabia", pidiendo "que no se hable más de esta mujer porque ese no se merece que hablemos de ella".

Así lo ha hecho en el programa de radio Más de Uno (Onda Cero), donde ha llamado por teléfono para intervenir y expresarse.

"Veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer", ha dicho Patricia Ramírez en su llamada. "En honor al 'Pescaíto', pido a la gente que nadie hable más de esta mujer, que no aparezca en ningún sitio y que nadie las comparta; ese no era él y no soy yo".

Pues desde que se detuvo a Ana Julia, la pareja del padre, como principal sospechosa, algunos usuarios han compartido mensajes en las redes sociales exigiendo venganza.

Patricia Ramírez también ha apelado a las personas que "están utilizando la muerte de mi hijo para que las sigan" en redes sociales, creando perfiles falsos y haciéndose pasar por ella misma. Les ha pedido que "miren en su corazón" porque "Gabriel no se lo merece, ni yo, ni su padre, que está destrozado".

"No creo que tenga que terminar así, me gustaría que terminara quedando toda esa gente que nos hemos movido por Gabriel y por los niños", ha declarado Patricia. "Que la gente que mande un 'pescao' con una palabra bonita para Gabriel".

El pequeño Gabriel, de ocho años, desapareció el pasado 27 de febrero en la zona de Las Hortichuelas, en Cabo de Gata, cuando iba desde casa de su abuela a la de unos amigos. Y su cadáver apareció este 11 de marzo en el maletero del coche de la pareja del padre, que fue detenida y sigue bajo custodia.