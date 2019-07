El Gobierno de la Junta designa ocho políticos del PP para dirigir la Agencia de Vivienda

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombró este martes a ocho políticos profesionales del Partido Popular para dirigir la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y siete de sus delegaciones provinciales. Sólo el nuevo director provincial de la Agencia en Sevilla no tiene la experiencia reciente que comparten los otros ocho nuevos directivos: haber sido concejal o alto cargo de designación política en un municipio gobernado por el Partido Popular. Los nombramientos del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Fomento, de la que depende AVRA, generaron críticas incluso entre Ciudadanos, socio de gobierno del PP.

De los nueve nombramientos en AVRA que formalizó el Consejo de Gobierno de este martes, ocho son políticos del PP. Tendrán la consideración de personal directivo, y cobrarán 58.847,66 euros brutos anuales, en el caso del gerente, y 50.482,46, cada uno de los directores provinciales.

Se trata de Jaime Valenzuela (gerente, excoordinador general, responsable de Patrimonio y de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Granada); María Muñiz (Almería, concejala durante quince años en el Ayuntamiento); Ignacio Romaní (Cádiz, donde ha sido teniente de alcalde y ocupado diferentes puestos de responsabilidad); Juan Ramón Pérez (Córdoba, exconcejal de Cabra); Juan Cobo (Granada, exconcejal de Santa Fé); José Domingo Doblado (Huelva, exconcejal de Valverde del Camino); Agustín Moral (Jaén, exalcalde de Villatorres); y Juan Jesús Bernal (Málaga, exconcejal de Riogordo y exteniente de alcalde de Estepona). La única excepción es el nuevo director provincial de AVRA en Sevilla, Federico Ruiz, que tiene una amplia experiencia en la Agencia, en la que ha sido director de departamento durante diez años.

Mérito, capacidad e idoneidad

Las bases de la convocatoria para cubrir las direcciones provinciales de la agencia fueron publicadas en el BOJA a finales de mayo. Señalan que la designación debe atender a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y establecen unos requisitos académicos, de experiencia y competenciales. Los seleccionados deben reunir al menos de cinco años en cargos públicos o puestos de responsabilidad en el sector público, "preferentemente relacionados con la misión del puesto".

El control del proceso de selección corresponde teóricamente a la sección de Recursos Humanos, que propuso 30 candidatos (con un máximo de cinco por provincia) el pasado 17 de junio. De esa lista, integrada por políticos y también por profesionales y técnicos, han salido los ocho nuevos directores y el gerente, todos menos uno con amplia experiencia política en las filas del PP.

Algunos fueron elegidos concejales hace apenas un mes, y tendrán que renunciar. Es el caso de Ignacio Romaní (Cádiz) o José Domingo Doblado, nombrado nuevo director provincial de AVRA en Huelva y hasta ahora concejal de Valverde del Camino. A Doblado se le pidió la dimisión como concejal cuando en 2009 fue detenido por conducir de forma temeraria, a gran velocidad, con el permiso caducado y superando la tasa de alcohol permitida. Fue sancionado con multa de 1.200 euros y la pérdida de los 12 puntos del carné, según Europa Press. Esgrimió que aquello formaba parte de su vida privada y siguió siendo concejal hasta ahora, cuando ocupará un nuevo cargo público.

Nombramientos desde 2016

AVRA está encargada de la administración y mantenimiento del parque público de viviendas de Andalucía. Gestiona unos 84.000 inmuebles y un patrimonio propio de suelo residencial e industrial de 23,2 millones de metros cuadrados y de otros 13,8 millones de titularidad de la Junta mediante encomienda. También es la encargada de gestionar las fianzas por alquileres y las iniciativas relativas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Su plantilla ronda los 600 trabajadores.

Desde noviembre de 2016 los estatutos de la agencia obligan a que el proceso para los nombramientos atienda a los principios de mérito y capacidad. No obstante, establecen una importante limitación al obligar a que los candidatos reúnan experiencia de cinco años en cargos públicos o puestos de responsabilidad en el sector público.

Para cumplir con las nuevas exigencias, el Gobierno andaluz socialista nombró gerente y seis nuevos directores provinciales en abril de 2017. Aquellos nuevos nombramientos también estaban dominados por exconcejales o exalcaldes, en este caso socialistas, como Joaquín Muriano (exconcejal de Chiclana de la Frontera), José Antonio Martín Núñez (exalcalde de Soportújar, Granada), Ivan Martínez (exconcejal de Almonte); José María García Fernández (exconcejal en Casabermeja); y Francisco Díaz Ayala (exconcejal de Martín de la Jara y director de Sevilla Activa).

Ciudadanos se desmarca

Los nombramientos de exconcejales del PP han sido defendidos por José Antonio Nieto, que ha argumentado que los perfiles de exconcejales son idóneos porque la contraparte de AVRA siempre es un ayuntamiento. "No voy a admitir una descalificación genérica, no creo que los políticos sean capaces para todos, pero tampoco creo que por ser políticos sean incapaces". Nieto cree que los candidatos "encajan" en su nuevo puesto y "están en sintonía con quien gobierna ahora mismo en la Junta". "No se ha cometido nada irregular, nada que no esté en la norma de selección y las personas reúnen los requisitos", ha añadido.

El partido que es socio de Gobierno del PP no parece compartir esta visión. "Yo no optaría por incorporar a ocho ex concejales de mi partido para dirigir a una agencia pública", ha declarado Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Sin embargo, Romero ha dado a entender que se puede pensar una cosa como grupo parlamentario y otra como integrante del pacto de Gobierno, y ha resaltado que hablaba "en nombre de Ciudadanos, no del Gobierno andaluz".

El PSOE ha señalado que los nombramientos reflejan la "el cinismo y la hipocresía infinita" del PP y Ciudadanos cuando anunciaron que pretendían "despolitizar" la Junta de Andalucía, informa Europa Press. Para Mario Jiménez, portavoz socialista, el PP "se dedicaba a decir lo que había que hacer, pero luego hace lo contrario a lo que decía".