Griñán, como Chaves, guarda silencio en el Senado sobre los ERE para "preservar" su "derecho de defensa" en el juicio

Como su predecesor en la presidencia de la Junta de Andalucía y en la comisión de investigación de la financiación de partidos del Senado, José Antonio Griñán ha optado por no responder preguntas relacionadas con el caso de los ERE al estar incurso, al igual Manuel Chaves, en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla.

Si Chaves dijo "no voy a contestar a ninguna pregunta que yo entienda que pueda perjudicar mi derecho a la defenesa en este procedimiento judicial", Griñán ha elegido una fórmula similar, mostrando igualmente "respeto" a la Cámara antes de intervenir y recordando que renunció a su acta de senador, en junio de 2015. "Estoy pendiente de hacer uso de mi defensa en el juicio. No voy a declarar para preservar mi derecho de defensa y la garantía de la presunción de inocencia. Es la única intervención que voy a hacer. Hasta aquí mis palabras. No diré ninguna más".

El también expresidente del PSOE, previamente, ha querido explicar que "el juicio influye necesariamente en esta comparecencia, solicitada unicamente por el PP, partido que viene ejerciendo la acusación popular en el juicio", añadiendo que su comparecencia se produce a tres días de la celebración de las elecciones en Andalucía y que la acusación del caso de los ERE "ha sido promovida e impulsada sucesivamente por los secretarios generales del PP de Andalucía".

Griñán, en todo caso, ha escuchado como hizo Chaves las consideraciones que, nuevamente, el portavoz del PP, Luis Aznar, hace al respecto. Cabe recordar que la actual presidenta andaluza y candidata a la reelección, Susana Díaz, mantuvo un duro enfrentamiento dialéctico con el popular, tratando de dejar claro que aquello se trataba de un "juicio político". Griñán, eso sí, ha sabido contener las continuas insinuaciones de Aznar y ha cumplido con su promesa de que sus primeras palabras eran las últimas, al contrario que Chaves, que volvió a intervenir para criticar el posicionamiento del PP.

La campaña de 2012 "cuando usted era el candidato"

Aznar, que no ha dicho que no quería alargar su intervención porque para Griñán "debe ser algo cercano al suplicio", ha incidido en la presunta culpabilidad de Griñán que, como consejero de Hacienda, pudo tener en el caso ERE por no detener a tiempo el sistema supuestamente irregular de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. "Los hechos están probados, lo que queda por determinar es quiénes tuvieron la responsabilidad", ha sentenciado Aznar.

Centrándose más en el objeto de la comisión, Aznar ha vuelto a reproducir una grabación de 2009 en la que Fernando Mellet, director de Mercasevilla, pide una comisión a unos empresarios del grupo hostelero La Raza, así como otra de 2012 en la que la entonces delegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete instaba a unos técnicos a hacer campaña electoral "cuando usted era el candidato a la Junta". El portavoz popular ha incidido que, en los ERE, las empresas subvencionadas tuvieron que ver en la financiación ilegal del PSOE. "Hay indicios, hay pruebas, hay declaraciones judiciales", ha dicho. "¿Cree realmente que el PSOE no ha obtenido nada a cambio?", le ha preguntado sin obtener respuesta. "¿Hoy se sigue haciendo lo mismo que en aquellas elecciones? ¿Es el método que están usando ahora como hizo la señora Sabalete", ha insistido.

A sólo tres días de las elecciones en Andalucía, culmina así el paso de dirigentes andaluces llamados por el PP al Senado para dar explicaciones por los ERE. Mientras, la Audiencia de Sevilla sigue celebrando el juicio de los ERE, en el que las defensas están planteando estos días sus alegatos finales, que se alargarán hasta después de los comicios autonómicos. Griñán, a su entrada, no ha declarado tampoco ante los medios que le esperaban aunque, tras preguntarle si era convocado hoy por estar a tres días de la jornada electoral, ha señalado "usted lo ha dicho".