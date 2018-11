Díaz se rebela contra el PP el Senado: "Es un juicio político. Estoy aquí como candidata electoral, no como presidenta"

El Partido Popular ha sentado a Susana Díaz ante la comisión de investigación sobre corrupción del Senado a una semana de que arranque la campaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Los populares han llamado a declarar a la presidenta de la Junta para interrogarle sobre el caso ERE, que actualmente sienta en el banquillo a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Apenas cinco minutos después de sentarse ante los senadores, Díaz ha querido referirse a la comisión como un “juicio político” y ha denunciado que su presencia en la Cámara Alta este jueves forma parte de la estrategia electoral del PP. “Estoy aquí no como presidenta andaluza, sino como candidata a las elecciones del 2D. Son las elecciones las que condicionan mi presencia hoy aquí. Esto es fruto del interés de algunos por querer contaminar el debate electoral en mi tierra con el trabajo de esta comisión”, ha dicho.



Esta primera intervención ha sido la inmediata respuesta a la portavoz del Grupo Mixto, Rosa Domínguez de Posada (de Foro Asturias), que aunque no ha hecho preguntas a Díaz, sí ha introdujo el debate con una frase que la presidenta de la Junta le ha corregido al instante: “Usted es presidenta de una tierra golpeada duramente por la corrupción, con algunos casos que están vinculados a la financiación de los partidos”, dijo Domínguez. La sevillana le reprochó su “valoración política” y contestó, tajante: “No hay ninguna causa abierta en Andalucía sobre corrupción vinculada a la financiación ilegal de los partidos políticos, esa información no es cierta”, para volver a insistir que la razón de su comparecencia es puramente electoral.



La comisión de investigación de los partidos políticos en el Senado es fruto de la iniciativa exclusiva del PP. El resto de formaciones -excepto el Grupo Mixto- no participa de ella, porque lo consideran una “pantomima” de los populares “para desviar el foco de casos como la trama Gürtel o el caso Bárcenas”, que salpican de corrupción al hasta hace poco partido del Gobierno de Mariano Rajoy. Los senadores socialistas no han intervenido en este foro, que dura ya año y medio, pero este jueves sí han acompañado a Susana Díaz. El grueso del interrogatorio recae sobre el portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, que le ha recordado a la presidenta andaluza que fue convocada el pasado 25 de septiembre, “cuando aún no había convocado las elecciones, porque usted estaba en esa pelea con Pedro Sánchez para ver si convocaban juntas o separadas” andaluzas y generales.



El Senado ha sido escenario de un cruce de descalificaciones, juicios de valor, interrupciones, adjetivos gruesos y comentarios trufados de cinismo tanto por parte de Díaz como de su interlocutor, quedando arrinconado finalmente el tema principal de los ERE. Aznar ha enumerado 200 causas abiertas relacionadas con la corrupción en 15 juzgados andaluces, con casi 600 imputados, y en casi todos “el foco judicial está sobre los fondos de gobiernos socialistas para empresas y parados en las últimas décadas”. El senador popular ha corregido a Díaz aclarando que ninguno de estos casos juzga la financiación ilegal de partidos porque hasta 2014 el Gobierno de Rajoy no incluyó este delito en el Código Penal. “A usted no le interesaban hacer coincidir las elecciones con la sentencia de los ERE”, ha remachado Aznar.

El cara a cara con la presidenta andaluza se ha ido enconando a medida que pasaban los minutos. El senador popular se ha remontado a 1999, cuando Díaz inició su actividad política en el Ayuntamiento de Sevilla, y poco a poco ha ido elevando las críticas contra ella. Aznar , leyendo el sumario del caso, ha acusado a la presidenta de "ordenar romper papeles" de la Junta relacionados con el fraude de los ERE. Ha sido el momento más tenso del diálogo, en el que Díaz le ha interrumpido para exigir que aclarase en qué página del sumario aparecía esa frase, quién la dijo, y qué refirió la Fiscalía al respecto. “No voy a soportar insidias de usted”, ha dicho la dirigente socialista, que ha reprochado a su interlocutor las "mentiras" e "interpretaciones que hace" del sumario. “Yo no lanzo insidias, yo hago preguntas, si quiere responda o no”, replicaba Aznar.

Más allá del contenido -muy técnico- de la comparecencia, ha sobresalido la escenografía, la imagen de dos políticos enzarzados en un pulso dialéctico, en un diálogo de sordos. Ambos parecían buscar que su interlocutor perdiera los papeles, instando al otro a "tranquilizarse" y a "no ponerse nervioso", lo cual ha tensado aún más el diálogo. En un momento, Aznar ha observado que la presidenta de la Junta tiene "el sentido del humor", un gracejo especial" y "la gracia al hablar", en referencia a su acento andaluz, algo que ha molestado mucho a Díaz. "Creo que no tengo gracejo, pero se lo digo con solemnidad: esta comisión sobre financiación ilegal de los partidos no tiene sentido si no viene el anterior presidente del Gobierno y los tesoreros del PP", le ha espetado la sevillana.

Las preguntas de Aznar han reciclado las mismas preguntas que el PP hizo a Díaz en la comisión de investigación sobre los cursos de formación a parados en el Parlamento andaluz, incluidas las referentes a su marido, José María Moriche, que fue beneficiario de 102 cursos como monitor en un instituto ligado a UGT. Los populares también señalaron a otros dos familiares de Díaz beneficiarios de estos cursos subvencionados por la Junta.

La presidenta respondió lo mismo que en su día en el Parlamento andaluz: que su marido cobraba "entre 700 y 1.200 euros", porque era "un currante", que fue despedido cuando ella llegó al Gobierno andaluz, y que sus nóminas las puso a disposición del PP andaluz. "No han encontrado una mancha en mi presidencia y eso les irrita", ha replicado Díaz, que ha contraatacado denunciando a los "políticos del PP con sueldos abultados en los consejos de administración de grandes empresas", "en conversaciones privadas con el ex comisario Villarejo", y que tienen "Jaguar sin saberlo en el garaje", en referencia a la ex ministra Ana Mato. Sobre su marido, ha vuelto a tirar de ironía: "La criatura lo que ha hecho es casarse conmigo. ¿Le parece poco pecado?"

El PP, personado en la causa de los ERE, tiene en su mano el voluminoso sumario del caso, del que se ha servido para interrogar a Susana Díaz, aunque ésta ha esquivado prácticamente todas las preguntas de Aznar. La presidenta de la Junta ha denunciado reiteradamente que la vista oral del juicio está abierta, y ha exigido al senador popular que no haga afirmaciones sin referirlas exactamente en cada página del sumario. Díaz ha recordado que el PP solicitó su comparecencia en el juicio de los ERE y que el presidente del tribunal, el magistrado Juan de la Calle, rechazó la petición porque no veía su vinculación con el caso.